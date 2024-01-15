Что делать, если затопили соседи сверху
Вода, стекающая по стенам и приводящая в негодность любимые вещи, явление нередкое. Причины могут быть разные: халатность соседей сверху, изношенность водопровода или систем отопления, иные непредвиденные обстоятельства.
О том, как действовать в подобной ситуации и как возместить полученный ущерб, рассказываем в статье.
Квартира затоплена – первые действия
Обнаружив потеки воды на стенах, обесточьте квартиру
Сделать это нужно обязательно, даже если возможная зона затопления далеко от электроприборов и проводки.
Следующий шаг — визит к соседям сверху
Да, повод для встречи не из приятных, но все же стоит сохранять спокойствие. Возможно, жильцы с верхнего этажа сами стали жертвой прорвавшегося водопровода (отопления). Если соседи дома, устранить причину потопа легко.
Что делать, если соседей нет дома
Помните, что даже льющийся с потолка водопад не повод выбивать двери. Это уголовно наказуемое деяние (ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища»).
Поэтому в первую очередь следует вызвать аварийную службу, которая устранит причину затопления. Затем нужно пригласить сотрудника управляющей компании, чтобы составить акт о заливе.
Также можно самостоятельно перекрыть воду в подъезде. Однако в этом случае вы берете на себя ответственность за состояние коммуникационных линий, и, если они будут повреждены, возмещать ущерб придется вам.
Как возместить полученный ущерб
Как правило, в случае непреднамеренного потопа о возмещении ущерба жильцы договариваются между собой без привлечения официальных структур. Правда, и в этом случае стоит заключить добровольное соглашение, заверив его у нотариуса. К этому договору нужно приложить смету со списком восстановительных работ, подписанную виновником затопления.
Например, квартиру Виктора с новым дорогим ремонтом затопил сосед сверху — во время стирки у него сломалась стиральная машинка. Соседа не было дома, поэтому устранить потоп удалось не сразу.
Виновник залива согласился оплатить ремонт квартиры пострадавшему. Кроме этого, он компенсировал расходы семьи Виктора на трехмесячную аренду жилья в этом же доме, пока идет ремонт.
К сожалению, бывает так, что нерадивые соседи отказываются возмещать убытки. В этом случае придется доказывать правоту в суде. Во время процесса судья ориентируется на предоставленную документацию, поэтому фиксируйте каждый шаг на бумаге.
Составление акта осмотра квартиры после затопления
Некоторые повреждения вы можете заметить спустя день или два, поэтому, если акт оформляется сразу после аварии, описательную часть начните словами: «Комиссия на день обследования установила».
В составленном акте отражаются дата, время, причины затопления (если они установлены). Описываются следы потопа (интенсивность потеков, повреждения мебели, бытовой техники, обоев, пола и т. п.).
Отметьте, что документ составляется на основе визуального осмотра — определить реальный ущерб таким способом невозможно. Желательно описать и состояние квартиры сверху (место аварии, состояние стен и полов). Правда, для этого потребуется разрешение хозяина.
Проведите фото- или видеосъемку и укажите это в акте
Затем полученные кадры распечатайте и подпишите у членов комиссии. В нее входят: пострадавшая сторона, представитель управляющей компании, виновник и свидетели. В качестве последних пригласите 2-3 соседей. Сам акт также должны подписать члены комиссии (если владелец квартиры, из-за которого произошел потоп, отказывается ставить подпись, пометьте это в акте).
При этом виноватыми в заливе могут оказаться не только жильцы дома, но и местный ЖЭУ (то есть управляющая компания). Это зависит от места аварии. С одной стороны, ст. 210 ГК РФ гласит, что собственник жилья обязан содержать его в исправном состоянии. С другой — за общее состояние коммуникационных линий многоквартирного дома отвечает ЖЭУ.
То есть если авария произошла до запирающего крана, находящегося в квартире соседей, виновата управляющая компания. С теплоснабжением не все так однозначно. Как правило, каждый случай рассматривается индивидуально. Исключение – авария произошла из-за изменений, которые жильцы внесли в систему отопления самостоятельно. В этом случае их вина неоспорима.
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Последняя мера воздействия — судебное разбирательство
Обращение в суд — последняя возможность возместить убытки. И лучше до этого не доводить, решив проблему мирно. Процесс может затянуться, и даже решение, вынесенное в вашу пользу, выполняется не моментально.
При этом до завершения суда ремонт делать не рекомендуется, потому что суд может назначить экспертизу, в рамках которой специалисты должны будут осмотреть квартиру и оценить ущерб.
Тем не менее, если вы твердо решили выиграть процесс, озаботьтесь документальным сопровождением.
Помимо составленного акта о затоплении квартиры, потребуются:
- исковое заявление;
- квитанция об уплате госпошлины;
- документы, обосновывающие требования, среди них, например, о праве собственности, фото- и видеоматериалы с доказательствами причиненного ущерба);
- смета с расчетной стоимостью восстановительных работ.
Краткий порядок действий при затоплении
1. Обесточьте квартиру — это правило безопасности.
2. Отправляйтесь к соседям сверху, чтобы выяснить причину потопа.
3. Если соседей нет дома, вызовите аварийную службу.
4. Постарайтесь прийти к мирному соглашению, рассматривая суд как крайнюю меру воздействия.
5. Для обращения в суд составьте акт осмотра квартиры после затопления, проведите фото- или видеосъемку.