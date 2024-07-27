Как правильно парковаться во дворе жилого дома
Машин становится больше, а места у домов — все меньше. Стихийные парковки или автомобили, заграждающие путь пешеходам и другим машинам, вызывают конфликты, а в некоторых случаях автовладельцам приходится платить штраф.
Рассказываем, как правильно парковать машину во дворе, чтобы не раздражать соседей, других водителей и не нарушать закон.
О правилах и штрафах
Правила парковки во дворе и размер штрафов за их нарушение определяют статьи ПДД и КоАП РФ.
Итак, чего нельзя делать, паркуя автомобиль во дворе:
Оставлять автомобиль вoзлe мycopныx кoнтeйнepoв на долгое время. Штраф от 1 500 до 5 000 pyблeй. Сумма варьируется в зависимости от региона. Максимальная — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Парковаться на мecтax для инвaлидoв, если водитель не является инвалидом и не перевозит инвалида. Штраф за нарушение — 5 000 рублей. При этом автомобиль могут эвакуировать.
Парковаться на газонах и клумбах. Штраф от 500 до 5 000 pyблeй. Здесь так же, как и с парковкой у мусорных баков: размер штрафа за нарушение определяют региональные власти. Строже всего в Москве — штраф в размере 5 000 рублей для физических лиц и 300 000 — для юридических.
Парковаться на тротуаре, если нет знака «Парковка». Размер штрафа за стоянку в неположенном месте в Москве и Петербурге — 3 000 рублей, в остальных — 1 000 рублей.
Парковать автомобиль, блoкиpуя выxoд из дома. Штраф — 1 500, в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 pyблeй.
Остaвлять aвтoмобиль c paбoтaющим двигателем. Штраф — 1 500, в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 рублей.
Пapкoвaть гpyзoвыe aвтoмобили вecoм бoлee 3,5 тонны вне специально отведенных мест. Штраф 3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1 500 рублей — в других регионах.
Парковать автомобиль так, что он мешает пешеходам и пpoeзду дpyгих мaшин, а также спeцтpaнcпopтy. Штраф — 2 000 рублей и 3 000 рублей — для нарушителей в Москве и Санкт-Петербурге.
Если кто-то нарушает правила парковки, сообщить об этом можно в ГИБДД, приложив фото- и видеодоказательства. В некоторых городах для этого есть специальные приложения, как, например, в столице — «Помощник Москвы».
Как правильно парковаться
Конечно, оставлять автомобиль лучше в предназначенных для этого местах. В большинстве дворов есть места для парковки или, так называемые, «карманы», а в крупных городах есть целые парковочные площадки и их секции, выделенные только для местных жителей.
Например, в Москве действуют резидентные парковочные разрешения, которые отмечены табличкой «Только для владельцев парковочных разрешений», или «Только для резидентов» с указанием времени стоянки. С таким разрешением можно бесплатно оставлять машину на платной городской парковке в районе дома каждый день с 20:00 до 08:00 в течение 1 года, 2 или 3 лет по выбору. Чтобы парковаться в другое время (с 08:00 до 20:00), нужно заплатить 3 000, 6 000 или 9 000 тысяч рублей — за 1, 2 или 3 года соответственно. Многодетные семьи могут воспользоваться льготами.
Остальным водителям парковка на этих местах запрещена — за нарушение придется заплатить 3 000 рублей.
Но если парковки у дома нет, то ставить машину допускается в один ряд, у края и параллельно проезжей части. При отсутствии парковки вблизи дома, оставить автомобиль можно и на тротуаре, но при условии, что для прохода пешеходов остается не менее 2 метров.
В некоторых дворах допускается «елочная» парковка, когда автомобили располагаются под углом к проезжей части. Но припарковаться так можно только если есть информационные таблички и разметки. Стихийно образовавшаяся «елочка» из машин может помешать проехать даже легковому автомобилю, не говоря уже о спецтранспорте, например, пожарной машине или скорой помощи.
Есть еще несколько вещей, которые важно помнить:
- Автомобиль не должен загораживать выезд со двора и мешать заезду или выезду другого транспорта
- Между припаркованным ранее автомобилем должна сохраняться дистанция. Она не прописана в ПДД, но расстояние должно быть достаточным, чтобы выйти из машины, не задев чужую
- Выходя из машины, нужно полностью заглушить двигатель, отключить фары и свет в салоне
Что делать, если во дворе нет парковки
Ее можно организовать на придомовой территории. Но для начала нужно проверить, есть ли придомовая территория в принципе, заказав выписку в Росреестре. Еще нужно убедиться, что земля находится во владении собственников многоквартирного дома и не является муниципальной. В последнем случае понадобится получать разрешение у органов власти.
Как организовать парковку на придомовой территории
Если земля принадлежит собственникам многоквартирного дома, но информации о придомовой территории в Росреестре нет, нужно собрать собственников квартир и обсудить вопрос о межевании. Если «за» проголосовало большинство, назначьте ответственного за оформление и передайте запрос в управляющую компанию. Далее межевание нужно оформить, а участок поставить на кадастровый учет.
Когда границы участка обозначены, снова созывают собрание собственников. Теперь обсуждают парковку. Первым делом голосуют, нужна ли она вообще. Если «за» голосуют ⅔ собственников помещений, парковке быть. После этого назначают ответственного и решают, будет парковка платной или бесплатной и как финансировать строительство.
Дальше — проект. Его составляет проектная организация. Там учитывают все: разметку, расположение знаков, пропускные пункты, ограждения, камеры. Готовый проект согласовывают с местными органами власти, ответственными за вопросы о землеустройстве, и ГИБДД. К нему нужно приложить свидетельство о праве собственности на участок, оригинал протокола собрания собственников и выписку из Росреестра о площади придомовой территории.
После получения разрешений выбирают подрядчика, и тот обустраивает парковку.
Какие есть ограничения
По правилам, парковка до 10 мест должна быть не ближе 10 метров от многоквартирного дома и не ближе 25 метров — к детским садам, школам, больницам, техникумам. Чем больше мест, тем дальше ее придется расположить.
На парковке выделяют минимум 10% мест для инвалидов. Меньше одного места выделить нельзя.
На готовой площадке могут парковаться все жители дома. Закрепить за собой парковочное место не получится — придомовая территория принадлежит всем собственникам.
Организация парковки по инициативе жителей — дело не быстрое. Зато машин у подъездов станет меньше, как и рисков образования беспорядочных парковок, споров между соседями и ненужных штрафов.
Есть ли какие либо ограничения в сроках парковки? например, если автомобиль стоит без движения второй год, а его владелец использует машину, как склад.
Игорь Ш.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации.
Уточним, правила парковки во дворе и размер штрафов за их нарушение определяют статьи ПДД и КоАП РФ. Если кто-то нарушает правила парковки, сообщить об этом можно в ГИБДД, приложив фото- и видеодоказательства.