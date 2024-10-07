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Как продать квартиру в ипотеке

Ипотека
07 окт 2024
202K
Как продать квартиру в ипотеке
Содержание

Иногда собственники продают ипотечную квартиру, чтобы, например, купить жилье побольше, или в связи с переездом. Такие сделки — нормальная практика. В статье расскажем, как продать квартиру, купленную в ипотеку. 

Можно ли продать ипотечную квартиру

Если недвижимость куплена в ипотеку, то пока кредит не погашен, она находится в залоге у банка. Информация об этом внесена в ЕГРН.

Пока недвижимость в залоге, просто так продать её не получится. Росреестр увидит запись об ипотеке и не зарегистрирует переход права собственности к новому собственнику.

Возможны два варианта продажи ипотечной квартиры:

  1. Снятие обременения до продажи. Для этого продавцу необходимо сначала досрочно погасить задолженность по ипотечному кредиту. После этого банк предоставит продавцу документы для снятия обременения или сам передаст информацию в Росреестр. И запись о том, что недвижимость в ипотеке, удалят.
  2. Получить у банка согласие на продажу. Такой вариант маловероятен, поскольку сопряжен со значительными рисками для банков.

Как продать ипотечную квартиру с досрочным погашением

Есть два варианта продажи ипотечного жилья с досрочным погашением долга по кредиту.

Продавец гасит ипотеку и продает квартиру

Собственник-продавец сам изыскивает средства, чтобы погасить ипотеку.

Для этого можно взять потребительский кредит, использовать собственные накопления или одолжить у друзей и родственников. Долги можно вернуть после продажи квартиры.

Покупатель даёт деньги продавцу на погашение ипотеки

В этом случае покупатель квартиры даёт продавцу деньги, чтобы тот погасил ипотеку. Деньги лучше передавать в качестве частичной оплаты квартиры только в рамках договора купли-продажи, в котором будет отражено, что на момент заключения договора квартира находится под обременением.

По договорённости сторон в договоре купли-продажи может найти отражение обязательство продавца в определённые сроки погасить ипотеку и обеспечить снятие обременения.

После того, как продавец погасит ипотечный кредит и залог будет снят (в практике имеют место быть случаи одновременного снятия обременения и регистрации перехода права собственности), договор купли-продажи передаётся в Росреестр для регистрации перехода права собственности на покупателя.

Остаток средств покупатель передаёт продавцу после регистрации перехода права собственности согласно договорённости, отражённой в договоре купли-продажи.

Как согласовать продажу с банком

Если досрочно погасить ипотеку не получается, то самый надежный вариант — когда сделку по продаже ипотечной квартиры полностью ведёт банк. В этом случае квартира в ипотеке продаётся с согласия банка, который полностью курирует сделку.

Как это работает в Сбере:

  1. Покупатель и продавец договариваются и записываются на сделку в офис. 
  2. Менеджеры банка тщательно готовятся к сделке: проверяют информацию и документы о недвижимости, ипотеке, заёмщике и закладной. Банк убеждается, что сделка пройдёт максимально безопасно для всех, и никаких сложностей для снятия обременения не возникнет.
  3. Продавец и покупатель приходят в банк на сделку. Подписывается трёхсторонний договор между продавцом, покупателем и банком. В нём прописывается, что банк берёт на себя обязательства по переводу денег продавцу. Также открывается аккредитив — это безопасный счёт, где будут храниться деньги покупателя до регистрации права собственности в Росреестре.
  4. Банк получает информацию из Росреестра о том, что право собственности покупателя на недвижимость зарегистрировано. На этом этапе погашается ипотека и происходит расчёт между покупателем и продавцом. Аккредитив открывается в пользу банка, который погашает остаток задолженности по кредиту, и продавца, который получает деньги с продажи недвижимости. 
  5. Затем запускается процесс снятия обременения — он занимает до 7 дней. После этого покупатель может заказать выписку из ЕГРН и убедиться, что квартира в его собственности и без обременений.

Если квартира в залоге Сбербанка, и покупатель хочет купить ее также в ипотеку Сбера, то залог просто переоформят на нового собственника.

Как это работает:

  1. Покупатель подаёт заявку на ипотеку через личный кабинет на Домклик и получает положительное решение. Далее нужно предоставить документы по недвижимости и получить одобрение.
  2. Продавец и покупатель приходят в банк на сделку: банк даст согласие на переход права собственности от продавца к покупателю, и уже на сделке можно отправить документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности. После регистрации права собственности и нового обременения квартиры в пользу банка происходит погашение ипотеки продавца. 

Список документов для продажи ипотечной квартиры

Если ипотеку одобрят, банку необходим пакет документов для одобрения квартиры и согласования финальных условий сделки. Большую часть документов менеджер по ипотеке сам запросит у продавца и закажет в Росреестре.

Покупателю также необходимо заказать отчёт об оценке рыночной стоимости квартиры.

Как быть, если продавец задерживал платежи по ипотеке 

Обстоятельства продажи квартиры с ипотекой могут быть разные. Кто-то решил поменять квартиру в связи с рождением детей. Кому-то нужно переехать в другой город, кому-то срочно нужна крупная сумма денег. А кто-то не смог или не захотел продолжать оплачивать ипотеку. 

Какой бы ни была причина продажи — СберБанк проверит продавца и его кредитную историю, а также продаваемую квартиру, максимально исключив все негативные обстоятельства.

Налог с продажи ипотечной квартиры

С дохода от продажи квартиры нужно заплатить налог, независимо от того, находится она в ипотеке или нет. Ставка составляет 13% от суммы, указанной в договоре купли-продажи.

Такое обязательство возникает, если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, который составляет 3 или 5 лет в зависимости от вида имущества и ряда нюансов.

Как рассчитывается налог с продажи ипотечного жилья: сумма налога = стоимость недвижимости х 0,13. Например, продажа за 5 млн рублей квартиры, купленной в 2023 году, обойдется в 650 тыс. рублей налога.

При этом продавец может воспользоваться налоговыми льготами — снизить налогооблагаемую базу на 1 млн рублей или применить вычет «доходы минус расходы»: сюда включаются расходы на покупку недвижимости (не только первоначальная стоимость жилья по договору купли-продажи, но и проценты по ипотеке). 

Предположим, квартиру, которая сейчас будет продана за 5 млн рублей, некое физическое лицо приобрело в ипотеку за 4 млн рублей. За 2 года владения сумма уплаченных процентов составила 200 тыс. рублей. Приложив к налоговой декларации старый договор купли-продажи и справку из банка, нужно заплатить 13% с 0,8 млн рублей, а не с 5 млн рублей.

Обслуживание ипотеки
Как быстро и безопасно продать квартиру
Инструкция
Продажа квартиры
Комментарии6
Д
Дмитрий К.
24 сен 2024

Гражданский кодекс РФ

Статья 37. Отчуждение заложенного имущества

1. Имущество, заложенное по договору об ипотеке, может быть отчуждено залогодателем другому лицу путем продажи, дарения, обмена, внесения его в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в имущество производственного кооператива или иным способом лишь с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором об ипотеке.

Получаете согласие от банка и продаете. Без аккредитивов, трехсторонних соглашений, перечисления денег от продажи банку.

Описанный в статье вариант с получением денег банком предусмотрен ст. 37.1. ГК РФ

1. Самостоятельная реализация заложенного имущества осуществляется залогодателем - физическим лицом (далее в настоящей статье - залогодатель) путем его продажи другому лицу в порядке, установленном настоящей статьей, для последующего полного погашения за счет вырученных средств обязательств по кредитному договору или договору займа, которые заключены физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой (далее - самостоятельная реализация залогодателем имущества).

2. Залогодатель вправе в любой момент в течение срока действия кредитного договора или договора займа, указанных в пункте 1 настоящей статьи, но до обращения залогодержателем взыскания на заложенное имущество направить залогодержателю заявление о самостоятельной реализации залогодателем имущества. В случае, если залогодатель является третьим лицом, такое заявление должно быть подано совместно залогодателем и должником по обеспеченному ипотекой обязательству.

Но в этом случае даже согласия банка не требуется.

Домклик
24 сен 2024

Дмитрий К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Н
Никита Р.
12 окт 2024

Дмитрий К.Дмитрий, скажите, правильно ли я поняла, что тот, у кого ипотечный договор, может продать свой объект недвижимости, без согласия банка, но с условием, что он сам или продавец погасит ипотеку, да?

А как покупателю обезопасить такую сделку?

Н
Никита Р.
12 окт 2024

Дмитрий К.Как покупателю ипотечного жилья обезопасить сделку без участия банка?

Домклик
15 окт 2024

Никита Р.здравствуйте! Уточним, самый надежный вариант — когда сделку по продаже ипотечной квартиры полностью ведёт банк. Квартира в ипотеке продаётся с согласия банка, который полностью курирует сделку.

Для решения вашего вопроса рекомендуем обратиться напрямую к юристу.

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Домклик
15 окт 2024

Никита Р.здравствуйте! Как провести расчёт за недвижимость между покупателем и продавцом, рассказали в статье.

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