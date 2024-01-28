Что делать, если соседи мусорят в подъезде
Бывает, жильцы оставляют мусор в подъезде. Он мешает пройти, плохо пахнет, провоцирует появление тараканов и крыс. А ещё это, конечно, раздражает тех, кто за чистоту и уют. Разбираемся, как повлиять на ленивых и забывчивых соседей, чтобы они не мусорили.
Поговорить с соседями
Первая реакция на оставленный мусор — сердито постучать в дверь и высказать соседу всё, что думаешь о его поведении. Но это вряд ли поможет: человек начнет обороняться, конфликт обострится, отношения испортятся.
Поговорите с соседом спокойно, без упреков, угроз и оскорблений. Спросите, почему он оставляет мусор в подъезде. Объясните, что вам это неприятно и какие последствия это может повлечь. Порядочному человеку будет стыдно, и он вряд ли снова забудет донести мусор до контейнера.
Если вам нагрубили или проигнорировали просьбу, переходите к другим мерам.
Собрать доказательства
Оставлять мусор в подъезде нельзя — это нарушает санитарные нормы и требования к содержанию общего имущества.
Жильцов, которые не соблюдают правила, штрафуют в соответствии с КоАП РФ. Штраф для гражданина может составить от 500 рублей до 15 тыс. рублей в зависимости от серьезности нарушения.
Чтобы обратиться за помощью, нужны следующие данные:
- номер квартиры, в которой живут нарушители;
- ФИО собственников квартиры;
- ФИО арендаторов, если квартиру снимают;
- частота появления отходов в подъезде.
Чтобы дело пошло быстрее, придется собрать доказательства: зафиксировать, как сосед бросает мусор в подъезде. Подойдут фотографии с отмеченными датой и временем, видео со смартфона или с камеры, установленной в подъезде.
Если решите установить камеру в подъезде, соблюдайте закон. В кадр не должны попадать двери квартир и внутренняя обстановка. Снимать лестничную клетку, холлы и пролеты можно — это места общего пользования. Прятать камеру нельзя, но и предупреждения о съемке развешивать необязательно. Просить разрешения у соседей по дому не нужно, но всё-таки хорошо заручиться их поддержкой: меньше вероятность, что камеру снимут или подадут в суд.
Пожаловаться
Собрали данные — обратитесь туда, где вам смогут помочь.
В управляющую компанию или ТСЖ
Они не оштрафуют соседа, но расскажут ему, почему оставлять мусор в подъезде нельзя. А вам посоветуют, как действовать дальше.
В Роспотребнадзор
Сюда можно обратиться через сайт, позвонить или прийти лично. Сотрудники проверят обращение и ответят на него в течение месяца. Если нарушение подтвердится, соседа оштрафуют на 500-1 тыс. рублей по статье 6.4. КоАП РФ.
Если Роспотребнадзор не нашел нарушений, решение можно оспорить в суде.
В полицию
Если участковый выяснит, что соседи оставляют мусор в подъезде, оштрафует на 2-3 тыс. рублей по статье 8.2. КоАП РФ. За повторное нарушение в течение года придется заплатить уже 3-5 тыс. рублей.
В МЧС
Если мусор пожароопасен или блокирует аварийные выходы, обратитесь в пожарную инспекцию. За нарушение требований пожарной безопасности штрафуют на 5-15 тыс. рублей по статье 20.4 КоАП РФ.
В заявлении для каждого ведомства напишите, кто оставляет мусор, где и как часто. Приложите фотографии и видеозаписи. Хорошо, если заявление подпишут владельцы нескольких квартир.
Чего делать не стоит
В интернете ходит много советов по поводу общения с недобросовестными соседями. Некоторыми из них пользоваться не стоит: в лучшем случае испортите отношения, в худшем — нарушите закон. Не стоит:
- вешать в подъезде плакаты с оскорблениями;
- заливать в замочные скважины клей;
- писать объявления на стенах подъезда или дверях соседей;
- забрасывать мусор в «виноватую» квартиру;
- угрожать соседям, шантажировать их.
В крайнем случае верните мусор к дверям квартиры. Только осторожно — если кто-то споткнется, упадет и получит травму, виноват будет тот, кто переставил вещи. В этом случае парой тысяч уже не отделаться.