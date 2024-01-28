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Дом и уют
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Что делать, если соседи мусорят в подъезде

Дата публикации: 28 янв 2024
Что делать, если соседи мусорят в подъезде
Содержание

Бывает, жильцы оставляют мусор в подъезде. Он мешает пройти, плохо пахнет, провоцирует появление тараканов и крыс. А ещё это, конечно, раздражает тех, кто за чистоту и уют. Разбираемся, как повлиять на ленивых и забывчивых соседей, чтобы они не мусорили. 

Поговорить с соседями

Первая реакция на оставленный мусор — сердито постучать в дверь и высказать соседу всё, что думаешь о его поведении. Но это вряд ли поможет: человек начнет обороняться, конфликт обострится, отношения испортятся.

Поговорите с соседом спокойно, без упреков, угроз и оскорблений. Спросите, почему он оставляет мусор в подъезде. Объясните, что вам это неприятно и какие последствия это может повлечь. Порядочному человеку будет стыдно, и он вряд ли снова забудет донести мусор до контейнера.

Если вам нагрубили или проигнорировали просьбу, переходите к другим мерам.

Собрать доказательства

Оставлять мусор в подъезде нельзя — это нарушает санитарные нормы и требования к содержанию общего имущества.

Жильцов, которые не соблюдают правила, штрафуют в соответствии с КоАП РФ. Штраф для гражданина может составить от 500 рублей до 15 тыс. рублей в зависимости от серьезности нарушения.

Чтобы обратиться за помощью, нужны следующие данные:

  • номер квартиры, в которой живут нарушители;
  • ФИО собственников квартиры;
  • ФИО арендаторов, если квартиру снимают;
  • частота появления отходов в подъезде.

Чтобы дело пошло быстрее, придется собрать доказательства: зафиксировать, как сосед бросает мусор в подъезде. Подойдут фотографии с отмеченными датой и временем, видео со смартфона или с камеры, установленной в подъезде.

Если решите установить камеру в подъезде, соблюдайте закон. В кадр не должны попадать двери квартир и внутренняя обстановка. Снимать лестничную клетку, холлы и пролеты можно — это места общего пользования. Прятать камеру нельзя, но и предупреждения о съемке развешивать необязательно. Просить разрешения у соседей по дому не нужно, но всё-таки хорошо заручиться их поддержкой: меньше вероятность, что камеру снимут или подадут в суд.

Пожаловаться

Собрали данные — обратитесь туда, где вам смогут помочь.

В управляющую компанию или ТСЖ

Они не оштрафуют соседа, но расскажут ему, почему оставлять мусор в подъезде нельзя. А вам посоветуют, как действовать дальше.

В Роспотребнадзор

Сюда можно обратиться через сайт, позвонить или прийти лично. Сотрудники проверят обращение и ответят на него в течение месяца. Если нарушение подтвердится, соседа оштрафуют на 500-1 тыс. рублей по статье 6.4. КоАП РФ.

Если Роспотребнадзор не нашел нарушений, решение можно оспорить в суде.

В полицию

Если участковый выяснит, что соседи оставляют мусор в подъезде, оштрафует на 2-3 тыс. рублей по статье 8.2. КоАП РФ. За повторное нарушение в течение года придется заплатить уже 3-5 тыс. рублей.

В МЧС

Если мусор пожароопасен или блокирует аварийные выходы, обратитесь в пожарную инспекцию. За нарушение требований пожарной безопасности штрафуют на 5-15 тыс. рублей по статье 20.4 КоАП РФ.

В заявлении для каждого ведомства напишите, кто оставляет мусор, где и как часто. Приложите фотографии и видеозаписи. Хорошо, если заявление подпишут владельцы нескольких квартир.

Чего делать не стоит

В интернете ходит много советов по поводу общения с недобросовестными соседями. Некоторыми из них пользоваться не стоит: в лучшем случае испортите отношения, в худшем — нарушите закон. Не стоит:

  • вешать в подъезде плакаты с оскорблениями;
  • заливать в замочные скважины клей;
  • писать объявления на стенах подъезда или дверях соседей;
  • забрасывать мусор в «виноватую» квартиру;
  • угрожать соседям, шантажировать их.

В крайнем случае верните мусор к дверям квартиры. Только осторожно — если кто-то споткнется, упадет и получит травму, виноват будет тот, кто переставил вещи. В этом случае парой тысяч уже не отделаться.

Читайте также: Что делать, если возник конфликт с соседями

Инструкция
Владельцам квартир
Соседи
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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