Во дворе не убирают снег: что делать, куда жаловаться и как найти телефон УК
В статье расскажем, что делать, если во дворе не убирают снег и не чистят лёд, куда жаловаться, если не сбивают сосульки, и как быть, если во дворе скользко и много снега.
Кто должен убирать снег во дворе
Уборкой придомовой территории многоквартирного дома занимается управляющая компания. Именно она несет ответственность за уборку снега. Управляющая компания также отвечает за очистку крыш домов от снега и от наледи.
Кроме того, зимой сотрудники управляющих организаций должны следить за тем, чтобы во дворе не было скользко. Именно поэтому в зимнее время лёд скалывают, а дорожки возле жилых домов посыпают противогололедными материалами.
Оплачивается уборка снега из налогов, поступающих в бюджет. Поэтому вы имеете полное право требовать, чтобы снег в городе или в вашем дворе убирали качественно.
Куда жаловаться, если не чистят снег во дворе
Чтобы решить проблему с уборкой снега во дворе, обратитесь в управляющую компанию вашего дома. Адрес и номер телефона вашей УК можно найти на квитанциях и чеках, которыми вы платите за коммунальные услуги.
Также можно воспользоваться сервисом Реформа ЖКХ. Там надо будет написать свой адрес — так вы сможете быстро найти свою управляющую компанию и номер телефона УК.
Кроме того, обратиться с жалобой на плохую уборку снега можно в аварийно-диспетчерскую службу.
Отправить обращение можно еще на портале ГИС ЖКХ. Срок рассмотрения претензии – до 30 дней.
В некоторых городах России есть свои электронные сервисы и порталы, где можно пожаловаться на плохую уборку снега.
Решить жилищные вопросы, в том числе касающиеся ЖКХ, можно с помощью сервиса Домклик Помощь юриста, который находится в разделе Моя недвижимость.
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Куда жаловаться на плохую уборку снега в Петербурге
Жители города могут обратиться с жалобой о плохой уборке снега в свою управляющую компанию. Найти ее контакты можно тоже в сервисе Реформа ЖКХ.
Если обращения по поводу плохой уборки снега в управляющую компанию не сработают, жители Санкт-Петербурга могут позвонить в Городскую жилищную инспекцию по номеру: 576-07-32.
Куда жаловаться на плохую уборку снега в Москве
В Москве обратиться с вопросами о некачественной работе городских служб можно в Единую диспетчерскую службу (ЕДЦ), позвонив по телефону: +7 495 539-53-53.
Помимо этого, столичные жители могут подать заявки на портале «Наш город», в сервисах «Вызов мастера», а также «Электронный дом». В последнем, подавая заявку, нужно выбрать категорию «Зимние виды работ».
Если и здесь не ответят на жалобу, можно обратиться в Мосжилинспекцию.