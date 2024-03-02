7 идей для весеннего декора дома и дачи
Больше легкости, свежести и природных мотивов в интерьере — вот рецепт весеннего настроения.
Как привнести весну в дом — разбираемся вместе с экспертом журнала по архитектуре и дизайну Salon-interior.
Начинаем с текстиля
Базовый и очень простой способ преображения интерьера своими руками — смена текстиля. Начните с декоративных наволочек на подушках. Теплым зимним — нет, хлопковым и льняным с принтом или цветочным узором — да.
Замените плотные шторы на полупрозрачные, обновите кухонный текстиль: прихватки, салфетки, скатерти, полотенца. Положите в коридоре милый коврик, а в ванную повесьте светлую штору для душа.
Добавляем цветы в интерьер
Поместите цветы в вазы, кашпо и горшки. Для лучшего и более длительного эффекта выбирайте неприхотливые экземпляры с длительным периодом цветения. Подойдут азалии, домашние розы, орхидеи, бальзамины.
Замените светлые кашпо на яркие — это и декор, и настроение.
Не забывайте о сезонных букетах в гостиной: из нарциссов, гиацинтов, тюльпанов. А на кухне расставьте горшочки с пряными травами, например, мятой, лавандой или базиликом.
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Обновляем старую мебель
Весной без творчества никак. Беритесь за дело: поменяйте ручки комода или шкафа или покрасьте надоевшую тумбу в яркий цвет. Обновить старую мебель можно и при помощи самоклеющейся бумаги или обоев с принтами. Кстати, совет не привязан ко времени года: с такой бумагой легко менять интерьер в любой сезон.
Совет главного редактора журнала Salon-interior Ольги Коротковой:
Создание интерьера никогда не заканчивается, как всякий творческий процесс. Как обновить интерьер, не прибегая к радикальным изменениям? Как привнести в уже сложившееся пространство новые ноты, изменить настроение, расставить свежие акценты? Если стиль и качество вашего интерьера вас в целом устраивает, можно поиграть с цветом, фактурами, декором.
Один из самых простых в исполнении, но при этом эффектных, «сильно действующих» декоративных приемов по обновлению интерьера — перетяжка мебели. Здесь есть два пути — переодеть уже существующий у вас предмет мебели или приобрести антиквариат и ввести его в свой интерьер в качестве главного героя.
Если в вашем интерьере не хватает цвета, бодрости, яркости, это ваш шанс — выбирайте сочные ткани или с понравившимся вам принтом. Даже одно-единственное кресло в удачной обивке может стать визуальным центром и изменить настроение интерьера, а также его цветовую «температуру».
Винтажные предметы мебели — снова в тренде. Можно приобрести детали интерьера старых времён на тематических рынках и маркетплейсах и красиво вписать их в интерьер.
Многие опасаются смелых ярких тонов и предпочитают нейтральные, спокойные пространства в цветах беж, оттенках серого, пудрово-розовую гамму. Важно помнить главный закон для монохромных интерьеров: если нет цветового контраста, то контраст должен быть в фактурах и материалах. Обивочные ткани с рельефной фактурой, ворсом, шерстяные покрывала крупной вязки станут правильным контрастом гладкому, блестящему шелку и тонкому элегантному кашемиру.
Пока кто-то отвозит на дачу нужные, но нечасто используемые вещи, взгляните на дачные запасы под другим углом.
Плетеная корзина, приставной деревянный порожек — все это в условиях городской квартиры может стать ценным декоративным элементом. Такие предметы идеально вписываются в сканди-интерьеры и отлично подходят для прованса, кантри, шебби-шика.
Покупаем новую посуду
Красивый сервиз или случайно попавшие на кухню тарелки и чашки? Однозначно — первое. Если у вас пока не так, сделайте весеннюю доработку.
Для дома можно выбрать что-то базовое, например, набор из белого фарфора (он будет лаконичен в любой сервировке). Но и тут не бойтесь играть с формами и цветами: современные мастера создают уникальные варианты керамической посуды.
Меняем постельное белье
Все мы за редким исключением встречаем утро в кровати. Так почему бы не добавить весны и настроения туда, где начинается наш день?
Поменяйте постельное белье на новое: из натуральных тканей. В идеале — заведите привычку раз в сезон покупать новый комплект белья.
Используем декор
Маленькие и большие тематические аксессуары, фотографии, вазы и картины — даже эти незначительные детали могут изменить атмосферу дачи и дома.
Работайте с ассоциациями и используйте все, что напоминает вам о весне и дарит положительные эмоции.