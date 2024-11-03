Соседи шумят: как себя вести и что делать
Не дают покоя «любимые» соседи, которые устраивают тусовки, громко слушают музыку, роняют диваны и каждые выходные устраивают традиционный ремонт? Давайте разберемся вместе, как повлиять на любителей чересчур громких самовыражений.
Что такое шум по закону
Не всякий шум считается таковым. Нормы и уровни допустимого шума прописаны в СанПиНе (Санитарные Правила и Нормы — Приложение 3. СанПиН 2.1.2.2645-10). Шум измеряют в децибелах (дБ).
По этим правилам максимальный шум в жилом помещении не должен превышать 55 дБ днем и 45 дБ ночью. Чтобы вам было проще понять, сколько это, мы сделали вот такую таблицу с примерами.
Что такое день и ночь по закону
Да, что такое день и что считается ночью, тоже прописано в специальных документах — Законах о тишине. Нюанс в том, что в разных регионах время, которые формально считается ночным и дневным, разное.
Например, в Санкт-Петербурге днём считается время с 8 утра до 10 вечера (ст. 2 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»). Москвичи, видимо, встают раньше и позже ложатся: в столице дневным считается время с 7 утра до 11 вечера. (п. 1 ст. 1 Закона г. Москвы «О соблюдении покоя граждан и тишины в г. Москве» № 42 от 12 июля 2012 г.).
С праздниками и выходными всё просто. Нормы допустимого шума тут такие же, как и в ночное время. Так что делать громкий ремонт, петь во весь голос в душе любимые песни или греметь посудой на выходных лучше не стоит.
Тем не менее в ряде случаев есть исключения. Как быть, например, с Новым годом? Уровень шума может регламентироваться региональными законами, так что для жителей Сочи, Кызыла или Хабаровска правила могут оказаться разными. Чтобы узнать наверняка, обратитесь свою управляющую компанию или ТСЖ. Для верности можете почитать региональные законы — так вы точно будете знать, что правда на вашей стороне.
Что делать, если соседи шумят
Когда кажется, что ваши соседи по ночам издевательски громко смеются на кухне, устраивают подпольные джем-сейшны или, например, любят пылесосить и забивать гвозди, для начала можно с ними поговорить. И объяснить им, что так делать не надо.
Если разъяснительные беседы не помогают, шум и гам систематически повторяются, нарушителей тишины можно привлечь к административной ответственности. Для этого придётся вызвать полицию.
Перед приходом полиции лучше заранее вооружиться фактами, которые докажут вашу правоту и заодно подтвердят серьёзность намерений. Запишите звук на телефон, снимите видео, попросите подключиться к решению конфликта других жильцов дома, которые бы могли выступить как свидетели вопиющих нарушений тишины и покоя.
Как измерить уровень шума и доказать, что он есть
Измерить уровень шума можно самостоятельно с помощью бесплатных приложений для смартфонов. Такие замеры можно продемонстрировать шумным соседям, чтобы убедить их, что вам не показалось и что их действия (ремонт, ночные тусовки, репетиция молодой рок-группы — нужное подчеркнуть) и правда громкие.
Такие замеры не имеют юридической силы (даже если вы адвокат или прокурор). Если вам нужны «официальные» доказательства, придётся вызывать полицию и подавать на соседей в суд. «Официальными» доказательствами в этом случае будут протоколы полиции и результаты экспертизы санитарно-эпидемиологической службы. Последняя, кстати, платная — так что лучше и дешевле решить все мирно.
Какие штрафы грозят нарушителям тишины
Полицейские могут сделать шумным соседям официальное предупреждение. Если это не поможет — нарушителям спокойствия грозит штраф. Сумма штрафа зависит от местных законов, действующих в вашем регионе. Как правило, она варьируется от 500 до 2 000 рублей.
Важно понимать, что шум — взгляните ещё раз на табличку вверху статьи — может причинить человеку реальный вред. Здоровье, в том числе психологическое, наша работоспособность и общее самочувствие напрямую зависят от окружения. В том числе, и от звукового. Очень громкий шум может привести к глухоте. Кроме того, частой проблемой становится нарушения сна.
Всё это означает, что пострадавший от «звукового терроризма соседей» человек имеет полное право обратиться в суд, выиграть его и в судебном порядке потребовать от нарушителей тишины денежной компенсации за причиненный вред. Обычно таких аргументов достаточно, чтобы заставить шумных соседей задуматься и поутихнуть.
За шум взялись в правительстве
Частые жалобы в правоохранительные органы от жильцов многоквартирных домов сподвигли представителей власти пересмотреть существующие законы о тишине.
В России уже предлагали ввести для всех регионов единое время тишины — с 22:00 до 7:00 ежедневно и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени.
Кроме этого, предлагали ввести штрафы за нарушение тишины и покоя в многоквартирных домах в дневное время. С такой инициативой выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД.
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