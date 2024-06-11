Где провести отпуск в России: топ-10 уникальных мест для отдыха
Отпуск — это время для приключений, открытий и отдыха. Россия, с ее разнообразными природными богатствами и культурным наследием, предлагает множество уникальных направлений для путешествий.
Если вы хотите отдохнуть и при этом избежать типичных туристических маршрутов, эта статья для вас. В материале расскажем про места для отпуска в родной стране, когда ездить в Сочи и Питер уже не интересно, а хочется чего-то необычного и нового.
Кольский полуостров
Туристов привлекает природа — невероятно красивая, суровая и торжественная. Чаще всего люди едут в Хибины: летом тут можно устроить пеший поход, сплавиться по горным рекам и отдохнуть на озерных турбазах. Еще одно популярное направление — поселок Териберка на берегу Баренцева моря.
Гора Юдычвумчорр (самая высокая точка 1200 м), Терский берег, Кузоменьские пески, пустынное побережье и осколки горных пород — впечатления точно будут.
Проще и дешевле всего попасть на полуостров из Мурманска на поезде. Еще можно сразу прилететь в Хибины. Тур на личном авто тоже вариант, но в пути может случиться всякое, а автосервисов тут мало.
Алтай
Горный Алтай — это рай для любителей активного отдыха и природы. Здесь вы найдете горные вершины, кристально чистые озера, живописные долины и таежные леса. Туристам предлагают походы, конные прогулки и рафтинг.
Отелей и турбаз много на любой кошелек. Отдельно рекомендуем Телецкое озеро и Манжерок. Если хочется покоя и тишины, это однозначно село Яйлю. Добраться туда можно из Артыбаша на лодке. Сайлюгемский национальный парк — еще одно прекрасное, но труднодоступное место.
Аэропорт находится в Горно-Алтайске, альтернатива — Барнаул, но оттуда до горных вершин придется ехать на машине или автобусе еще полдня. Если вы и сами заправский водитель, из Горного Алтая можно также рвануть в соседнюю Монголию: из Горно-Алтайска до границы ехать придется 533 км.
Камчатка
Этот полуостров на Дальнем Востоке России славится своими вулканами, горячими источниками и уникальной фауной. Путешествие на Камчатку — это возможность увидеть дикую и неприрученную природу, включая огненные горы, гейзеры и попробовать местные морепродукты.
Дешевых билетов на Камчатку не бывает, лучший способ — купить тур. Если вы предпочитаете бронировать всё самостоятельно, ориентируйтесь на аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском. Оттуда — на арендованной машине или, опять же, в составе тургруппы.
Вуокса
Система рек и озер на севере Ленинградской области — прекрасная альтернатива отпуску на переполненных пляжах Черного моря. Отпуск на Вуоксе — это возможность окунуться в природную красоту, насладиться активным отдыхом и открыть для себя уникальные возможности для развлечений на воде. Будь то катание на лодках, рыбалка или просто отдых на берегу реки.
Ближайший город — Приозерск. Там же можно взять лодку напрокат. В самом Приозерске тоже интересно провести пару дней: в первый день сходить на экскурсию по городу, во второй — на такси или арендованном велосипеде доехать до берега Ладожского озера и насладиться местной природой.
Из Санкт-Петербурга ходят электрички до Приозерска, очень практичный и экономный вариант. Добраться до Питера можно на поезде или на самолете, по такому случаю можно и в Северной столице провести какое-то время.
Байкал
Озеро Байкал — самое глубокое и древнее озеро на планете. Его окружают горы, тайга и уникальная фауна. Путешествие в этот регион позволяет насладиться природной красотой и узнать больше о местной культуре.
Туры, гостиницы и частные домики на любой вкус, цвет и бюджет. Впрочем, даже с тугим кошельком ждать сильного сервиса не стоит. Инфраструктура местами хромает. Идеальный вариант — проверенная компания, недорогие домики чуть подальше от других туристов, старенькая гитара и надежный проводник из местных.
С западной стороны озера находится аэропорт Иркутска, а с восточной — аэропорт в Улан-Удэ. Дальше — на автобусе или арендованном авто. Также многие турбазы предлагаю трансфер.
Соловецкие острова
Этот архипелаг в Белом море славится своими древними монастырями, заповедными ландшафтами и удивительной архитектурой. Здесь можно заняться пешими прогулками, изучением истории и отдыхом на тихих пляжах.
Главная достопримечательность и оплот цивилизации тут — Соловецкий мужской монастырь. Так что если вы устали от городов Золотого кольца, а душа требует праздника, поездка в Соловецкий монастырь — отличное путешествие, которые точно запомнится надолго.
Попасть на Соловецкие острова непросто. Там есть аэропорт, но рейсы нерегулярные и билеты найти очень сложно. Удобнее всего взять готовый тур с отправлением из города Кемь, бронировать места лучше заранее.
Карелия
Карелия привлекает своими лесами, озерами и удивительной культурой карелов. Можно отправиться на походы по национальным паркам и посетить древние карельские деревни.
В Карелии есть удивительный парк Рускеала, а еще Ладожские шхеры и пещеры с древними петроглифами. А еще тут надо обязательно попробовать калитки — национальные карельские пирожки с брусникой, морошкой и другими начинками.
В столице Карелии — Петрозаводске — тоже есть что посмотреть. Чтобы почувствовать себя в поездке как дома, снимите квартиру на пару дней посуточно. Найти подходящий вариант можно на Домклик на странице сервиса посуточной аренды. Квартиры есть по всей России: более 200 000 объявлений в разных городах и поселках.
Аэропорт находится в Петрозаводске. Оттуда на электричке можно спокойно доехать в отдаленные поселки и города. Билетов много, цены не кусаются.
Югыд Ва
Национальный парк Югыд Ва находится на севере Уральских гор в прекрасном, но удаленном месте, добраться туда довольно трудно. Дорога туда — уже настоящее приключение.
На территории парка Югыд Ва многие места плотно связаны с местными коренными народами. Тут с давних пор живут манси, коми, пермяки, вогулы. Чуть позже эти места стали новым домом для староверов — в тайге спрятаны скиты и молельные дома. Так как вокруг мало людей, велика вероятность увидеть диких животных — лису, зайца, лося и даже медведя.
Ближайший относительно крупный город — Инта. Добраться сюда можно на поезде. Попасть в сам Национальных парк можно только по согласованию с администрацией, трансфер представители парка организуют на месте. Также для визита надо оформить разрешение на посещение.
Дагестан
Этот регион на Кавказе славится своими горными пейзажами, древними крепостями и разнообразием этнических групп. Путешествие в Дагестан — супер опция окунуться в культуру и традиции этого уникального региона.
А еще там есть море, точнее озеро, которые все называют Каспийским морем. Так что Дагестан — это не только горы, но и пляжи: Джамми, Оазис, Лагуна, Бриз и еще несколько.
Будете в Дагестане, обязательно проведите пару дней в Дербенте — его называют древнейшим городом на территории современной РФ. Местные говорят, что городу более 2500 лет. Невероятное и очень колоритное место: стоит сходить в Цитадель Нарын-Кала и посмотреть на старые крепости.
Аэропорт находится в столице региона Махачкале. В Дербент можно уехать на электричке. Решите отправиться в горы — без машины и опытного проводника не обойтись.
Светлогорск + Зеленоградск
Калининградская область, расположенная вдали от остальной части России, поражает своим уникальным сочетанием культурных и исторических достопримечательностей.
Здесь вы можете посетить Куршскую косу, тевтонские замки, музей мирового океана (детям точно понравится). Для эстетов — кенотаф Иммануила Канта и школа Вальдвинкель.
Города Светлогорск и Зеленогорск находится на побережье Балтийского моря: не забудьте попробовать местную кухню, включая свежевыловленную рыбу.
Аэропорт находится под Калининградом. Также сюда можно приехать на поезде (скорее всего, понадобится транзитная виза). В столице области можно провести пару дней и оттуда — на электричке или автобусе — легко добраться до Балтийского побережья и своими глазами увидеть «танцующий лес».
В Инту добраться на самолёте - это заблуждение или непроверенная информация. Они не летают к нам.
Елена Ф.здравствуйте! Спасибо, что сказали, исправим.
Отдых на Байкале - где описание мест отдыха, ссылки на проверенных туроператоров, на гостиницы или турбазы? Так кинули информацию, а дальше сами
Виорика М.здравствуйте! Это обзорный материал на альтернативные направления для отдыха. Так как у каждого свои критерии оценки комфорта при выборе гостиниц и прочих удобств, эту часть для читателей мы оставляем на самостоятельный поиск.
Но мы с радостью готовы почитать и опубликовать рекомендации читателей)
Я сама из Великого Новгорода. У нас прекрасные места есть на Валдае. Сама люблю отдыхать на озере Шерегодро, на турбазе. В прошлом году стоимость на 1 человека с душем-1200 в сутки, без душа-1100. Есть горячая вода, прекрасная недорогая столовая, баня, прокат лодок. Вокруг лес, турбаза на берегу озера.Грибы, ягоды, рыбалка. Сколько я на островах груздей собирала! Недалеко, 20 км - деревня Спасово-ох, какое там озеро! Усадьба Суворова, музей, диорама, светелка.
Пользовательздравствуйте! Звучит замечательно, спасибо, что поделились ☺️
Очень хочется в Хакассию на озеро Тус
Юлия Г.добрый день! Надеемся, у вас получится туда поехать 💚