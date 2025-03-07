Самые уютные и вдохновляющие статьи к 8 марта
Приближается нежный и трогательный праздник — 8 марта. Специально для наших очаровательных читательниц мы подготовили подборку самых уютных и вдохновляющих статей на Домклик о весне, красоте и обновлении!
Для счастливых мам
Первыми, кого мы поздравляем в этот день — это наши дорогие мамы, и у нас в журнале есть немало материалов, которые могут быть вам полезными.
- Вы — счастливая мама и собрались купить квартиру своей мечты? Для вас у нас есть подробные рекомендации «Как найти новостройку для семьи с детьми на Домклик».
- В этом году прошла индексация материнского капитала — теперь его сумма составляет от 690 до 912 тыс. рублей! Всё об особенностях получения и использования маткапитала читайте в статье «Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2025 году».
- А если вы планируете взять ипотеку с господдержкой, объясняем «Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке».
Идеи дизайнеров для вашего дома
С наступлением первого праздника весны нам хочется окружить себя красотой, сделать свой дом светлее и уютнее, наполнить его теплотой и любовью. Мы собрали для вас лучшие идеи по дизайну интерьера. Многие из которых можно воплотить в жизнь уже сегодня.
- Если зима не сдает свои позиции, а вам уже нестерпимо хочется всего нежного, легкого и воздушного, берем на вооружение чек-лист «Как подготовить квартиру к весне».
- Шагаем в ногу со временем и выясняем, какие цвета, формы, планировки и фактуры будут в тренде в этом году — «Какие интерьеры будут в моде в 2025 году».
- Душа просит полной перезагрузки пространства? В «Экспресс-курсе по обновлению интерьера» — пошаговая инструкция, как всего за неделю дать новую жизнь каждой комнате в вашей квартире.
- Стильно — не значит дорого, это значит со вкусом. Собрали для вас полезные рекомендации на тему, как облагородить свой интерьер, не потратив много денег. «Как недорого обновить интерьер» — читайте и пробуйте!
Для уюта в каждой комнате
Встречайте, лучшие статьи про красоту и уют, на которые нас вдохновили наши милые читательницы!
- Начнем с гостиной. Листаете страницы интерьерных каталогов и хотите так же? Не проблема! Узнайте всё о преображении пространства в инструкции «Гостиная с обложки: 5 предметов для обустройства» и действуйте!
- А теперь кухня! Вспомните, сколько приятных вечеров вы проводили здесь за чашкой чая. Настало время позаботиться о кухне и сделать её еще удобнее с помощью нашей статьи «Планировка кухни: основные правила».
- В спальне у вас должны быть только приятные эмоции! Приемы, которые помогут хорошо выспаться ночью, а утром быть бодрыми и энергичными, вы найдете в статье «Интерьер спальни: рекомендации экспертов для здорового сна».
- И отдельным бонусом — мечта каждой женщины — собственная гардеробная! Пора воплощать мечты в реальность, даже если у вас совсем небольшая квартира. Рассказываем, «Как обустроить гардеробную комнату» и разместить все свои наряды на 1,5 квадратных метров.
И, конечно, мы от всей души поздравляем вас с этим чудесным праздником и желаем бесконечного счастья, весеннего настроения, домашнего уюта, любви и заботы близких.
Пусть всё вокруг радует и вдохновляет вас 💚
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