Туристический налог в России в 2025 году: как работает, кто и как должен платить
В 2025 году в России ввели новый вид обязательного платежа — туристический налог. Этот налог направлен на развитие туристической инфраструктуры и поддержку регионов, популярных среди путешественников.
Введение нового туристического налога вызвало множество вопросов у туристов, владельцев гостиниц и туроператоров. В статье подробно разберем, что такое туристический налог, чем он отличается от курортного сбора, кто должен его платить и как правильно рассчитать сумму платежа.
Что такое туристический налог
Туристический налог — это обязательный сбор, который взымается с отелей гостиниц и хостелов. Основная цель налога — финансирование проектов, связанных с улучшением туристической инфраструктуры, экологией и благоустройством территорий.
Как работает туристический налог: комментарии ФНС
В феврале 2025 года заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин выступил в программе «PRO налоги», где рассказал о туристическом налоге.
Он пояснил, что налог обязаны уплачивать компании и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере размещения — отелях, базах отдыха и санаториях. По данным реестра, который ведет Росаккредитация, зарегистрировано уже более 24,5 тысяч подобных объектов.
Заместитель руководителя ФНС подчеркнул, что отсутствие информации о гостинице в реестре не означает, что она освобождена от уплаты туристического налога.
С 2025 года законодательство предусматривает возможность для муниципалитетов самостоятельно выявлять объекты размещения, не включенные в реестр, и публиковать данные о них на своих официальных сайтах.
Чем туристический налог отличается от курортного сбора
Многие путают туристический налог с курортным сбором, однако это два разных платежа.
С 2025 года туристический налог фактически заменяет собой курортный сбор. В отличие от курортного сбора, который действовал в рамках эксперимента в отдельных регионах до начала 2025 года и оплачивался туристами отдельно, новый налог уже включен в стоимость проживания.
Эксперимент с курортным сбором был признан неудачным, и его решили не продлевать. Представители туристической отрасли отмечали, что механизм уплаты сбора был слишком сложным и требовал значительных трудозатрат.
Отелям и гостиницам приходилось открывать специальные счета для проведения платежей, так как сбор нужно было оплачивать отдельно от стоимости номера. Это создавало дополнительную нагрузку на персонал, а крупным отелям даже требовалось нанимать отдельного сотрудника для оформления документов, связанных с курортным сбором.
Кто является плательщиком туристического налога
Формально обязанность по уплате и перечислению налога в бюджет ложится на владельцев гостиниц, отелей, кемпингов и других средств размещения гостей.
По факту, владельцы гостиниц включают сумму налогу в стоимость проживания. Таким образом, финальными плательщиками налога являются обычные туристы (физлица) и компании (юрлица), которые бронируют жилье для своих сотрудников — например, во время командировок.
Должны ли владельцы посуточных квартир платить туристический налог
Нет. Если турист выбирает для проживания в поездке квартиру, сдаваемую посуточно, платить новый налог не надо.
Это правило действует независимо от того, сдает ли квартиру физическое лицо, индивидуальный предприниматель или компания — они освобождены от данного обязательства.
Сдать квартиру на короткий срок или, наоборот, снять квартиру посуточно и не платить туристический налог можно с помощью сервиса Домклик24.
Гостям сервис помогает быстро и безопасно снять жильё для посуточной аренды, чтобы чувствовать себя в путешествии как дома. А хозяевам жилья сервис помогает сдать квартиру или апартаменты для путешественников.
Размер туристического налога
Ставка туристического налога в 2025 году составляет не более 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки.
Законом также предусмотрено постепенное повышение этого налога: 2% — в 2026 году, 3% — в 2027, 4% — 2028 и 5% — в 2029 году.
Пример. Стоимость проживания в гостинице составляет 7 тысяч рублей за сутки. В 2025 году туристический налог рассчитывается как 1% от этой суммы, что равно 70 рублям в день.
Однако по факту придется заплатить больше — 100 рублей за каждый день проживания, так как это установленная минимальная сумма налога.
Когда и как надо платить туристический налог
Туристический налог уплачивается за каждый день проживания. Владелец отеля обязан перечислить собранные средства в бюджет региона в установленные законом сроки.
Декларация по туристическому налогу должна быть подана один раз в квартал до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Уплата налога производится не позднее 28 числа того же месяца.
Таким образом, владельцы отелей и аналогичных объектов обязаны вносить платежи четыре раза в год:
- до 28 апреля
- до 28 июля
- до 28 октября
- до 8 января (последний срок — за четвертый квартал предыдущего года).
Если последний день уплаты налога приходится на выходной или нерабочий день, то оплату необходимо произвести в ближайший рабочий день.
Штрафы за неуплату налога
За неуплату туристического налога предусмотрены штрафные санкции:
- 20% от неуплаченной суммы налога — за ошибки в расчетах;
- 40% от неуплаченной суммы налога — если налоговая инспекция докажет умышленное уклонение от уплаты туристического налога.
Когда с туриста не должны брать туристический налог
Отели не будут взимать туристический налог с постояльцев, если они относятся к федеральным льготным категориям. В их число входят:
- Герои Советского Союза и России, а также полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и лица, награжденные орденом Трудовой Славы всех трех степеней;
- ветераны и инвалиды боевых действий;
- обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
- инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, а также дети с инвалидностью.
- участники специальной военной операции (СВО);
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны.
Перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты туристического налога, указан в пункте 83 статьи 2 ФЗ № 639663-8. Однако региональные власти имеют право дополнить этот список, включив в него дополнительные льготные категории.
Как воспользоваться льготой, чтобы не платить туристический налог
Чтобы воспользоваться льготой при заселении, туристу необходимо предоставить документы, подтверждающие принадлежность к одной из указанных категорий.
Администратор отеля сделает копию документа, чтобы исключить стоимость проживания таких гостей из налоговой базы.
Туристический налог в 2025 году: коротко
Туристический налог — это новый инструмент для развития туристической инфраструктуры в России. В 2025 году налог составляет не более 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки.
Фактическими плательщиками налога являются туристы и компании, оформляющие командировки своим сотрудникам, но ответственность за его сбор лежит на владельцах всех видов гостиниц и отелей. Собственники квартир, сдающихся в аренду посуточно, этот налог платить не обязаны.
Если вы планируете путешествие по России в 2025 году, уточняйте информацию о туристическом налоге в гостинице заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
- Что такое туристический налог
- Как работает туристический налог: комментарии ФНС
- Чем туристический налог отличается от курортного сбора
- Кто является плательщиком туристического налога
- Должны ли владельцы посуточных квартир платить туристический налог
- Размер туристического налога
- Когда и как надо платить туристический налог
- Штрафы за неуплату налога
- Когда с туриста не должны брать туристический налог
- Как воспользоваться льготой, чтобы не платить туристический налог
- Туристический налог в 2025 году: коротко
Вы можете оставить первый.