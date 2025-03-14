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Дом и уют
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Туристический налог в России в 2025 году: как работает, кто и как должен платить

Дата публикации: 14 мар 2025
Туристический налог в России в 2025 году: как работает, кто и как должен платить

В 2025 году в России ввели новый вид обязательного платежа — туристический налог. Этот налог направлен на развитие туристической инфраструктуры и поддержку регионов, популярных среди путешественников.

Введение нового туристического налога вызвало множество вопросов у туристов, владельцев гостиниц и туроператоров. В статье подробно разберем, что такое туристический налог, чем он отличается от курортного сбора, кто должен его платить и как правильно рассчитать сумму платежа.

Что такое туристический налог

Туристический налог — это обязательный сбор, который взымается с отелей гостиниц и хостелов. Основная цель налога — финансирование проектов, связанных с улучшением туристической инфраструктуры, экологией и благоустройством территорий.

Как работает туристический налог: комментарии ФНС

В феврале 2025 года заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин выступил в программе «PRO налоги», где рассказал о туристическом налоге.

Он пояснил, что налог обязаны уплачивать компании и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере размещения — отелях, базах отдыха и санаториях. По данным реестра, который ведет Росаккредитация, зарегистрировано уже более 24,5 тысяч подобных объектов.

Заместитель руководителя ФНС подчеркнул, что отсутствие информации о гостинице в реестре не означает, что она освобождена от уплаты туристического налога.

С 2025 года законодательство предусматривает возможность для муниципалитетов самостоятельно выявлять объекты размещения, не включенные в реестр, и публиковать данные о них на своих официальных сайтах.

Чем туристический налог отличается от курортного сбора

Многие путают туристический налог с курортным сбором, однако это два разных платежа.

С 2025 года туристический налог фактически заменяет собой курортный сбор. В отличие от курортного сбора, который действовал в рамках эксперимента в отдельных регионах до начала 2025 года и оплачивался туристами отдельно, новый налог уже включен в стоимость проживания.

Эксперимент с курортным сбором был признан неудачным, и его решили не продлевать. Представители туристической отрасли отмечали, что механизм уплаты сбора был слишком сложным и требовал значительных трудозатрат.

Отелям и гостиницам приходилось открывать специальные счета для проведения платежей, так как сбор нужно было оплачивать отдельно от стоимости номера. Это создавало дополнительную нагрузку на персонал, а крупным отелям даже требовалось нанимать отдельного сотрудника для оформления документов, связанных с курортным сбором.

Кто является плательщиком туристического налога

Формально обязанность по уплате и перечислению налога в бюджет ложится на владельцев гостиниц, отелей, кемпингов и других средств размещения гостей.

По факту, владельцы гостиниц включают сумму налогу в стоимость проживания. Таким образом, финальными плательщиками налога являются обычные туристы (физлица) и компании (юрлица), которые бронируют жилье для своих сотрудников — например, во время командировок.

Должны ли владельцы посуточных квартир платить туристический налог

Нет. Если турист выбирает для проживания в поездке квартиру, сдаваемую посуточно, платить новый налог не надо.

Это правило действует независимо от того, сдает ли квартиру физическое лицо, индивидуальный предприниматель или компания — они освобождены от данного обязательства.

Сдать квартиру на короткий срок или, наоборот, снять квартиру посуточно и не платить туристический налог можно с помощью сервиса Домклик24.

Гостям сервис помогает быстро и безопасно снять жильё для посуточной аренды, чтобы чувствовать себя в путешествии как дома. А хозяевам жилья сервис помогает сдать квартиру или апартаменты для путешественников.

Размер туристического налога

Ставка туристического налога в 2025 году составляет не более 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

Законом также предусмотрено постепенное повышение этого налога: 2% — в 2026 году, 3% — в 2027, 4% — 2028 и 5% — в 2029 году.

Пример. Стоимость проживания в гостинице составляет 7 тысяч рублей за сутки. В 2025 году туристический налог рассчитывается как 1% от этой суммы, что равно 70 рублям в день.

Однако по факту придется заплатить больше — 100 рублей за каждый день проживания, так как это установленная минимальная сумма налога.

Когда и как надо платить туристический налог

Туристический налог уплачивается за каждый день проживания. Владелец отеля обязан перечислить собранные средства в бюджет региона в установленные законом сроки.

Декларация по туристическому налогу должна быть подана один раз в квартал до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Уплата налога производится не позднее 28 числа того же месяца.

Таким образом, владельцы отелей и аналогичных объектов обязаны вносить платежи четыре раза в год:

  • до 28 апреля
  • до 28 июля
  • до 28 октября
  • до 8 января (последний срок — за четвертый квартал предыдущего года).

Если последний день уплаты налога приходится на выходной или нерабочий день, то оплату необходимо произвести в ближайший рабочий день.

Штрафы за неуплату налога

За неуплату туристического налога предусмотрены штрафные санкции:

  • 20% от неуплаченной суммы налога — за ошибки в расчетах;
  • 40% от неуплаченной суммы налога — если налоговая инспекция докажет умышленное уклонение от уплаты туристического налога.

Когда с туриста не должны брать туристический налог

Отели не будут взимать туристический налог с постояльцев, если они относятся к федеральным льготным категориям. В их число входят:

  • Герои Советского Союза и России, а также полные кавалеры ордена Славы;
  • Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и лица, награжденные орденом Трудовой Славы всех трех степеней;
  • ветераны и инвалиды боевых действий;
  • обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
  • инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, а также дети с инвалидностью.
  • участники специальной военной операции (СВО);
  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

Перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты туристического налога, указан в пункте 83 статьи 2 ФЗ № 639663-8. Однако региональные власти имеют право дополнить этот список, включив в него дополнительные льготные категории.

Как воспользоваться льготой, чтобы не платить туристический налог

Чтобы воспользоваться льготой при заселении, туристу необходимо предоставить документы, подтверждающие принадлежность к одной из указанных категорий.

Администратор отеля сделает копию документа, чтобы исключить стоимость проживания таких гостей из налоговой базы.

Туристический налог в 2025 году: коротко

Туристический налог — это новый инструмент для развития туристической инфраструктуры в России. В 2025 году налог составляет не более 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

Фактическими плательщиками налога являются туристы и компании, оформляющие командировки своим сотрудникам, но ответственность за его сбор лежит на владельцах всех видов гостиниц и отелей. Собственники квартир, сдающихся в аренду посуточно, этот налог платить не обязаны.

Если вы планируете путешествие по России в 2025 году, уточняйте информацию о туристическом налоге в гостинице заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Новости
Путешествия
Отпуск
Планирование бюджета
Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
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