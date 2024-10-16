Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ
Тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России ежегодно индексируют. Последнее повышение цен произошло 1 июля 2024 года: в среднем по стране общий платеж за коммунальные услуги вырос почти на 10%.
Собственники квартир и арендаторы имеют право раз в год получить субсидию на оплату услуг ЖКУ, но при определенных условиях. Также в России действуют льготы, доступные некоторым категориям граждан. Льготы и субсидии — не одно и то же. В первом случае понимаются скидки, а во втором — компенсации стоимости. Рассказываем, что это за льготы и как оформить субсидию на оплату ЖКУ.
Льготы на оплату ЖКУ
Получателей льгот определяют органы исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях. Разберём категории граждан, имеющих право на льготы на оплату ЖКУ.
Многодетные семьи
Многодетные семьи могут получить скидку на оплату воды, света и газа. Минимальный размер скидки, установленный федеральными властями, — 30%, но в регионах её могут изменить или ввести дополнительные критерии для её получения. Для семей с 10 и более детьми льгота составляет 50%.
Семьи с низким доходом
В большинстве регионов максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 22%. Если оплата «коммуналки» превышает допустимые нормы, можно претендовать на льготу. Стоит отметить, что в ряде субъектов этот показатель значительно ниже.
Военнослужащие
Военнослужащим и их семьям предоставляется скидка 50% по месту прописки. Такими же льготами пользуются солдаты-срочники на время службы в армии.
Пенсионеры и инвалиды
Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право оплачивать только половину взноса на капремонт, а с 80 лет перестают платить его полностью. Скидка 50% также предоставляется ветеранам труда, инвалидам I и II группы, инвалидам войны.
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Как оформить льготы
Для получения льгот нужно подать заявление через МФЦ, портал «Госуслуги» или в отделе социальной защиты населения. Бюджетники могут оформить компенсацию по месту работы и получить её вместе с зарплатой. Для заявления базово понадобятся:
- паспорт;
- документ, подтверждающий место жительства;
- документ, подтверждающий право на льготу по оплате ЖКУ: например, справка об инвалидности, удостоверение ветерана, удостоверение многодетной матери;
- квитанции на оплату ЖКУ;
- справка по форме 9 или справка о составе семьи;
- заявление.
Субсидии
При каком доходе можно оформить субсидию
Распространено мнение, что на помощь от государства могут претендовать только малоимущие. Что касается субсидии на оплату ЖКУ, это не так, хотя такая возможность действительно связана с доходом. Даже если он выше прожиточного минимума, есть шанс получить субсидию. Это зависит от того, какова доля допустимых расходов на оплату ЖКУ.
Размер компенсации зависит от отношения дохода семьи к прожиточному минимуму и соответствия расходов на ЖКУ региональному стандарту стоимости коммунальных услуг. При расчете субсидии во внимание принимается не только зарплата, но и все надбавки и премии, а также доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, доходы от инвестиций, продажи сельскохозяйственной продукции со своего огорода, проценты по депозитам, пособия на детей и алименты.
При расчете субсидии учитывается совокупный доход до вычета налогов всех членов семьи за шесть месяцев, даже тех, кто живет в другом месте. К членам семьи относятся супруги, родители или усыновители несовершеннолетних детей и сами несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные.
Кто имеет право на субсидию
Обратиться за субсидией на оплату ЖКУ может любой отдельно проживающий гражданин или семья, главное — заявитель должен иметь постоянную регистрацию. Еще одно условие — отсутствие подтвержденной судом задолженности по оплате коммунальных услуг, созданной за последние три года.
При этом в социальной поддержке не может быть отказано, если причины возникновения задолженности уважительные (ч. 1, 3 ст. 160 ЖК РФ, п. 8, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 17.06.2020). Есть или нет задолженность, проверяют по базе суда, поэтому, если до такого уровня разбирательство с долгами не дошло, можно смело подавать заявление на субсидию.
На компенсацию имеют право:
- собственники жилья (любого, это может быть квартира, жилой дом или их часть);
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилья по договору найма в частном жилищном фонде.
Государство платит компенсацию гражданам, чей расход на ЖКУ выше нормы, которую установил регион. Формально сумма дохода не влияет на получение субсидии — важно, какая часть дохода идет на ЖКУ.
Каковы допустимая доля расходов на ЖКУ и нормативы площади
В среднем по стране доля допустимых расходов на оплату ЖКУ не должна превышать 22% от доходов. Но регионы могут устанавливать свои лимиты в пределах этого порога. Так, в Москве это 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Если вы платите больше, вам положена льгота.
Это не значит, что за какие-то месяцы можно не вносить коммунальный платеж. Механизм другой: человек оплачивает по квитанции каждый месяц, а после оформления и одобрения субсидии на указанные в заявлении реквизиты приходит выплата.
Помимо соответствия региональной норме по оплате коммунальных услуг при расчете суммы субсидии учитывается стандарт жилой площади. Помещение, в котором живут заявитель и его семья, должно ему соответствовать. Стандарт фиксирует, сколько квадратных метров должно приходиться на каждого члена семьи. Если больше, то в субсидии могут отказать. В Москве стандарт составляет:
- 33 кв. м для одиноко проживающего;
- 42 кв. м для семьи из двух человек;
- 18 кв. м на каждого члена семьи, в которой более трех человек.
Как рассчитывается субсидия
Расчет происходит по формуле: стандарт стоимости ЖКУ × количество членов семьи — совокупный доход семьи × доля допустимых расходов.
Стандарт стоимости ЖКУ — это региональная величина. Она показывает, сколько, по мнению местных властей, стоят свет, вода, вывоз мусора и ремонт дома, где живет заявитель или семья.
Стандарты различаются для собственников и нанимателей жилья и зависят от сезона. Что касается первых, то для одиноко проживающего в Москве это не более 6 143,98 рублей; для семьи из двух человек — не более 4 736,74 рублей; если в семье больше трех человек, то 4 392,97 рублей. Для нанимателей жилья стоимость составляет не более 6 289,84, 4 829,5 и 4 472,53 рублей соответственно.
К формуле могут применить добавочный коэффициент, если доход заявителя или семьи ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум устанавливают региональные власти.
В Москве для трудоспособных взрослых он составляет 25 879 рублей, для пенсионеров — 16 964 рублей, для детей — 19 586 рублей. Рассчитать субсидию самостоятельно можно, но это довольно трудный процесс. Во многих регионах созданы онлайн-калькуляторы, как, например, на сайте мэрии Москвы. Можно ввести все данные, и сайт быстро рассчитает размер положенной субсидии.
Когда обращаться за субсидиями
При подаче документов до 15-го числа субсидию начислят в этом же месяце. Если после 16-го, то компенсация придет в следующем. Сезона или других ограничений для подачи заявления на льготу нет. Подойдет любое время, но стоит иметь в виду, что долю расходов на ЖКУ будущего получателя субсидии высчитывают за полгода, предшествующие обращению.
В отопительный сезон расходы на коммунальные платежи выше, чем летом, то есть шансы на предоставление льготы будут больше.
Государство одобряет субсидию на полгода, а перечисляет получателю ежемесячно. Продлить ее нельзя, но можно подать документы на новую — через шесть месяцев.
Где оформлять субсидию на коммунальные услуги
Как подать заявление на льготу, решать вам. Есть три основных способа:
- онлайн;
- по почте;
- лично в МФЦ или Городском центре жилищных субсидий.
Подавать документы может только собственник или наниматель жилого помещения. Пакет с заявлением примут по доверенности на другого члена семьи, если тот служит в армии, находится в тюрьме или на принудительном лечении.
Где получить субсидию на ЖКУ — это самый простой вопрос. Ходить никуда не придется: деньги придут на счет, указанный в заявлении.
Какие документы нужны для оформления субсидии
Список достаточно длинный и сначала может показаться пугающим. Но если сначала понять, где, какие и по какому графику выдают справки, то задача становится выполнимой. Итак, для подкрепления заявления на субсидию для оплаты ЖКУ нужны:
- документ, подтверждающий право пользования жильем, — свидетельство о собственности или договор найма;
- паспорта заявителя и всех членов семьи или свидетельства о рождении несовершеннолетних;
- оплаченная квитанция за ЖКУ за предыдущий месяц;
- документы о доходах заявителя и всех членов его семьи или об отсутствии доходов за 6 календарных месяцев, отсчет которых начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии (например, при его подаче в июне 2024 года требуются документы за период с ноября 2023-го по апрель 2024-го);
- реквизиты счета, на который вы хотите получить выплату.
Заявление пишут на месте, если подача происходит лично, и заполняется по форме, если онлайн. Тогда к нему прилагают сканы необходимых документов.
Также нужна справка о доходах физического лица по форме предприятия. Но, возможно, информация о ваших доходах доступна через межведомственное взаимодействие. Это можно уточнить при личной подаче документов.
К доходам, сведения о которых не могут быть получены посредством межведомственного взаимодействия, относятся, например, пенсии военных пенсионеров, алименты, стипендии, доходы самозанятых и от предпринимательской деятельности. Полный список исключений доступен на сайте Городского центра жилищных субсидий.
На членов семьи, которые не могут подтвердить доход, нужен документ, в котором указана уважительная причина его неполучения. К таким относятся:
- справка об отсутствии стипендии;
- справка об отсутствии заработной платы с указанием причины;
- справка из медицинского учреждения для тех, кто проходит лечение в стационаре (длительное), по беременности или об уходе за членом семьи и несовершеннолетними по медицинским показаниям.
Полный список — на сайте Городского центра жилищных субсидий.
Сроки принятия решения о выплате
Решение о выдаче компенсации будет принято в течение 10 дней.
Кто ещё имеет право на получение субсидии
Отдельные виды субсидий предусмотрены для льготных категорий граждан. Оформить льготы можно в МФЦ, через «Госуслуги» или в отделе социальной защиты населения. Среди льготников:
- Инвалиды 1, 2 и 3 группы. По закону, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления.
- Ветераны. Это участники Великой Отечественной войн, лица, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев; инвалиды войны. Правительство компенсирует половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт. В регионах могут быть дополнительные преференции.
- Пенсионеры. Решение о субсидиях принимают региональные власти. Например, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация 50% расходов, если человек проработал в городе не менее 20 лет и имеет трудовой стаж не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины. А если пенсионер старше 80 лет и жильё у него в собственности, ему компенсируют 100% взносов на капитальный ремонт.
- Военнослужащие. Преференции зависят от типа и стажа воинской службы. Например, служащие по контракту и сотрудники спецслужб могут получить субсидии, если нормативные расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% ежемесячного дохода. Те, кто служил в армии более 20 лет, могут получить льготы в размере 30-60% от оплаты коммунальных услуг в зависимости от региона.
Здраствуйте а какие льготы положены на ЖКХ если отец ребенка на сво
Диляра Х.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не оказывает подобных консультаций. Для решения вашего вопроса рекомендуем обратиться лично в МФЦ или городской центр жилищных субсидий в вашем регионе.
Здравствуйте! А какие льготы на электроэнергию в МО ветеранам труда?
Александра Б.здравствуйте. Рекомендуем обратиться за консультацией в отделение социальной защиты вашего муниципального района.
Здравствуйте а вот у меня ипотека но в доме прописан мои дети и один на группе по инвалинномти я могу оформить субсидию но ЖКХ
Александр Т.здравствуйте! Всю необходимую информацию по получению субсидий и льгот на оплату ЖКУ необходимо уточнить в отделе социальной защиты населения вашего региона.
Как инвалид может отказаться от льготы по оплате ЖКУ и получать ее в денежном эквиваленте?
Пользовательздравствуйте. Рекомендуем обратиться за консультацией в профильные организации.
Корявая статья. Не объясняется, кто имеет право на субсидию.
Александр С.здравствуйте! Как описано в статье, обратиться за субсидией на оплату ЖКУ может любой отдельно проживающий гражданин или семья, главное — заявитель должен иметь постоянную регистрацию. Еще одно условие — отсутствие подтвержденной судом задолженности по оплате коммунальных услуг, созданной за последние три года. Это могут быть многодетные семьи, семьи с низким доходом, пенсионеры, военнослужащие (по каждой категории расписали подробно в статье).
На компенсацию имеют право:
собственники жилья (любого, это может быть квартира, жилой дом или их часть);
члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
наниматели жилья по договору найма в частном жилищном фонде.