Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Журнал Домклик

Новости - Строительство

На Домклик теперь можно подать единую ипотечную заявку на участок и проект дома
07 окт 2024
4K
До 4 млн «квадратов» жилья в год будут строить в Москве по реновации
27 сен 2024
231
Запрет на маленькие студии в Подмосковье начнет действовать с 2025 года
03 сен 2024
656
В Минстрое не планируют ограничивать площадь строящихся квартир
29 авг 2024
621
Для строителей частных домов по эскроу отменили НДС
09 авг 2024
1K
На строительство арендного жилья в селах выделят еще 1,4 млрд рублей
05 авг 2024
803
В Москве запретили строить студии меньше 28 «квадратов»
04 авг 2024
1K
В Госдуме хотят обязать застройщиков строить детсады и школы
27 июл 2024
695
Эскроу-счета разрешили использовать в ИЖС
22 июл 2024
4K
Более 540 млрд рублей выдали по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке с начала запуска программ
21 июл 2024
526
Россияне в этом году построили на 25% больше частных домов, чем в прошлом
20 июл 2024
480
Материнский капитал разрешили тратить на строительство дома через эскроу
06 июл 2024
21K
Взять ипотеку на покупку и строительство дома в Сбере теперь можно с 18 лет
13 мая 2024
7K
1
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались