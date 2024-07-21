Более 540 млрд рублей выдали по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке с начала запуска программ
Почти 118 тыс. семей в России взяли кредиты на 540 млрд руб. по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке за все время действия программ. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
«Из них 111,7 тыс. кредитов было выдано жителям ДФО, и почти 6 тыс. кредитов предоставлено жителям Арктической зоны России. Общая сумма выданных кредитов превысила 540 млрд руб.», — говорится в сообщении.
На Дальнем Востоке чаще всего льготную ипотеку берут в Приморском крае (30,1 тыс.), Якутии (24,5 тыс.) и Хабаровском крае (15,1 тыс.). На эти регионы приходится 60% всех выдаваемых в ДФО кредитов по «Дальневосточной ипотеке».
В Арктике больше всего льготных займов оформили в Архангельской области (3,4 тыс.), Красноярском крае (1,5 тыс.) и Мурманской области (486).
Условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки
В рамках «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на его строительство.
«Вторичку» по программе граждане могут приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области. Размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости, максимальный срок ипотеки — 20 лет.
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