В Госдуме хотят обязать застройщиков строить детсады и школы
Застройщиков в рамках реализации проекта по комплексному развитию территорий – КРТ – могут обязать строить социальную инфраструктуру. Законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении, изменения могут внести в Градостроительный кодекс РФ.
По задумке авторов нового закона, при реализации проекта по КРТ застройщики должны будут строить школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты и другие, а также транспортную и инженерную инфраструктуру.
Вопрос с финансированием, пишет «Российская газета», предлагается решать на этапе утверждения проекта КРТ. Это могут быть средства либо только застройщика, либо совместные средства — из госбюджета и от застройщика.
«Заселяясь в новые квартиры, люди должны сразу видеть готовые объекты, где будут учиться и лечиться их дети, а не годами ждать, когда их построят и построят ли вообще», — комментирует законопроект первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимив Кошелев.
В случае принятия положительного решения закон вступит в силу с 1 января 2025 года.