Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
713

В Госдуме хотят обязать застройщиков строить детсады и школы

Дата публикации: 27 июл 2024
В Госдуме хотят обязать застройщиков строить детсады и школы

Застройщиков в рамках реализации проекта по комплексному развитию территорий – КРТ – могут обязать строить социальную инфраструктуру. Законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении, изменения могут внести в Градостроительный кодекс РФ.

По задумке авторов нового закона, при реализации проекта по КРТ застройщики должны будут строить школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты и другие, а также транспортную и инженерную инфраструктуру.

Вопрос с финансированием, пишет «Российская газета», предлагается решать на этапе утверждения проекта КРТ. Это могут быть средства либо только застройщика, либо совместные средства — из госбюджета и от застройщика.

«Заселяясь в новые квартиры, люди должны сразу видеть готовые объекты, где будут учиться и лечиться их дети, а не годами ждать, когда их построят и построят ли вообще», — комментирует законопроект первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимив Кошелев.

В случае принятия положительного решения закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Семья
Новостройки
Новости
Строительство
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
907
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал