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Строительство частных домов в России выросло на 16%

Новости
15 нояб 2024
347
Строительство частных домов в России выросло на 16%

Россияне за 10 месяцев 2024 года возвели 58,1 млн кв. м частных домов, это на 15,9% больше, чем за тот же период прошлого. Таковы данные Росстата.

«Увеличился объем жилья, построенного населением страны. За 10 месяцев 2024 года населением построено 58,1 млн кв. м жилых домов, что на 15,9% больше аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

В октябре граждане построили на 27,7% жилья больше, чем за тот же месяц 2023-го. Всего с января по октябрь в России появилось 87,6 млн кв. м жилой недвижимости (+1,6 по сравнению с 10 месяцами прошлого года).

Больше всего объектов возвели в Московской области (9,7 млн «квадрата»), Краснодарском крае (5,5 млн), Москве (3,9 млн), Ленинградской области (3,6 млн) и Татарстане (3,1 млн).

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Новости
Строительство
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии2
К
Камила Ф.
15 нояб 2024

Здравствуйте. Когда возобновят выдачу кредитов на строительство частного дома по Дальневосточной ипотеке?

Домклик
18 нояб 2024

Камила Ф.здравствуйте! По программе «Дальневосточная» ипотека приём заявок на кредит для строительства дома приостановлен. О возобновлении кредитов на строительство пока информации нет. Следите за новостями в наших соцсетях и в Журнале.

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