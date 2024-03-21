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Что изменится для автомобилистов с 1 апреля 2024 года
21 мар 2024
10K
Регистрацию домов на несколько семей предложили упростить
31 янв 2024
1K
Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 февраля 2024 года
30 янв 2024
93K
Собственники аварийного жилья смогут получить съемное вне очереди
25 янв 2024
1K
Штрафы за ненадлежащее оказание ЖКУ предложили увеличить
17 янв 2024
391
Законопроект о праве ЦБ вводить лимиты на ипотеку внесли в Госдуму
17 янв 2024
1K
Пособие при рождении ребенка предложили увеличить до 30 тыс. рублей
09 янв 2024
3K
В России предложили упростить использование маткапитала на покупку жилья
25 дек 2023
2K
В России усилят контроль за управляющими компаниями
23 дек 2023
1K
Что изменится в законах для собственников и покупателей недвижимости с 1 января 2024 года
22 дек 2023
41K
Единый статус многодетной семьи введут в России
21 дек 2023
4K
В России изменятся условия получения маткапитала
13 дек 2023
7K
Продажу слабоалкогольных напитков в жилых домах могут запретить
05 дек 2023
744
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