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Ключевая ставка
Высокая ключевая ставка не повлияет на сдачу жилья в РФ, заявил Хуснуллин
вчера 08:17
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20 дек 2024
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Банк России заметил признаки охлаждения в ряде отраслей экономики — Набиуллина
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