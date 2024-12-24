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Журнал Домклик

Новости - Ключевая ставка

Высокая ключевая ставка не повлияет на сдачу жилья в РФ, заявил Хуснуллин
вчера 08:17
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Центробанк назвал факторы снижения инфляции и ключевой ставки в 2025 году
20 дек 2024
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Банк России заметил признаки охлаждения в ряде отраслей экономики — Набиуллина
20 дек 2024
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Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%
20 дек 2024
2K
Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос
07 дек 2024
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Глава Сбербанка дал прогноз по инфляции и ключевой ставке на 2025 год
06 дек 2024
4K
Исследование Домклик: как менялся рынок недвижимости во втором полугодии 2024 года
05 дек 2024
2K
Почти 80% россиян планируют потратить деньги с депозитов на жилье
04 дек 2024
4K
Главный аналитик Сбербанка ответил на вопрос о возможной заморозке вкладов
02 дек 2024
19K
В Сбере не исключили повышение ключевой ставки в декабре
02 дек 2024
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Сбер запускает новые опции: со снижением ставки и ежемесячного платежа по ипотеке
02 дек 2024
49K
ЦБ думает о повышении ключевой ставки в декабре
28 нояб 2024
3K
Что изменится в декабре 2024 года для собственников и покупателей недвижимости
27 нояб 2024
9K
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