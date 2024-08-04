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В Москве запретили строить студии меньше 28 «квадратов»
Дата публикации: 04 авг 2024
С 1 августа в Москве нельзя возводить квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин.
«Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни», — говорится в документе.
Площадь «двушек» должна быть не меньше 44 «квадратов».
В мае этого года президент России Владимир Путин поручил увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов» к 2030 году и до 38 — к 2036-му.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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