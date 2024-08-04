Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
1K

В Москве запретили строить студии меньше 28 «квадратов»

Дата публикации: 04 авг 2024
В Москве запретили строить студии меньше 28 «квадратов»

С 1 августа в Москве нельзя возводить квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни», — говорится в документе.

Площадь «двушек» должна быть не меньше 44 «квадратов».

В мае этого года президент России Владимир Путин поручил увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов» к 2030 году и до 38 — к 2036-му.

Материалы по теме:

Плюсы, минусы и риски при покупке микроквартир

Новости
Курс недвижимости
Строительство
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Где купить квартиру в Москве
102K
Самые удачные серии типовых домов, в которых комфортно жить
13K
Большинству россиян не хватает личного пространства в квартире — опрос
1K
Таунхаусы: плюсы и минусы, покупка в ипотеку
39K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
907
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал