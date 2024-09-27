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До 4 млн «квадратов» жилья в год будут строить в Москве по реновации

Новости
27 сен 2024
231
До 4 млн «квадратов» жилья в год будут строить в Москве по реновации

Темпы строительства домов по программе реновации в Москве будут расти, ежегодно планируется возводить до 4 млн кв. м жилья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Для сравнения: с начала действия программы в августе 2017 года по июнь 2024-го по ней построили 4,4 млн квадратных метров.

«Программа реновации в ближайшие годы будет нарастать просто в арифметической прогрессии. Будем строить уже не 1 млн, а 2 млн, 3 млн, до 4 млн кв. м в год, переселяя сотни тысяч людей», — сказал Собянин в ходе сессии в рамках Российской энергетической недели.

По его словам, новые дома, в отличие от старых «хрущевок», строят по новым стандартам — они будут энергоэффективными и комфортными.

Ранее сообщалось, что в столице по реновации 244 жилых объекта общей площадью 4,8 млн кв. м проектируются, и 220 объектов площадью 4,3 млн кв. м уже возводятся.

Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 176 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.

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