До 4 млн «квадратов» жилья в год будут строить в Москве по реновации
Темпы строительства домов по программе реновации в Москве будут расти, ежегодно планируется возводить до 4 млн кв. м жилья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Для сравнения: с начала действия программы в августе 2017 года по июнь 2024-го по ней построили 4,4 млн квадратных метров.
«Программа реновации в ближайшие годы будет нарастать просто в арифметической прогрессии. Будем строить уже не 1 млн, а 2 млн, 3 млн, до 4 млн кв. м в год, переселяя сотни тысяч людей», — сказал Собянин в ходе сессии в рамках Российской энергетической недели.
По его словам, новые дома, в отличие от старых «хрущевок», строят по новым стандартам — они будут энергоэффективными и комфортными.
Ранее сообщалось, что в столице по реновации 244 жилых объекта общей площадью 4,8 млн кв. м проектируются, и 220 объектов площадью 4,3 млн кв. м уже возводятся.
Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 176 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.
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