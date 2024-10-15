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Журнал Домклик

Новости - Ипотека

Исследование Домклик: в сентябре доля льготной ипотеки сохранилась на уровне августа — 48%
15 окт 2024
1K
Почти 500 млн рублей получат регионы ДФО для помощи многодетным с ипотекой
07 окт 2024
609
На «Семейную ипотеку» могут выделить дополнительные деньги
30 сен 2024
15K
Сбер расширил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» на ИЖС
05 сен 2024
20K
Ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке повышать не будут
05 сен 2024
825
Почти 130 тыс. россиян взяли «Дальневосточную ипотеку» с 2019 года
04 сен 2024
229
В Домклик рассказали, как изменился портрет заемщика по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке
03 сен 2024
812
Больше всего кредитов по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке в 2024 году взяли жители Якутии
03 сен 2024
462
В Сбере заявили о росте спроса на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку
03 сен 2024
574
Правила аккредитации IT-компаний для выдачи льготной ипотеки упростили
27 авг 2024
3K
Менять условия «Семейной ипотеки» пока не планируется, заявил Хуснуллин
23 авг 2024
2K
Сбер возобновляет выдачи IT-ипотеки
20 авг 2024
13K
Выплаты многодетным на погашение ипотеки повысят в ряде регионов России
15 авг 2024
3K
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