В Минстрое не планируют ограничивать площадь строящихся квартир
Минстрой России не обсуждает введение ограничений для строящегося жилья по площади. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Госдуме предложили установить минимальную площадь для новых однокомнатных квартир на уровне 35 кв. м, двухкомнатных — 47. Такое обращение первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев направил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минстроя Иреку Файзуллину.
В пресс-службе Минстроя сообщили, что соответствующее обращение в министерство пока не поступало.
«Вместе с тем в настоящее время Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья», — сказали в Минстрое.
Согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, площадь «однушки» должна быть минимум 28 кв. м, «двушки» — 44 кв. м.
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Их доступность тоже будут обсуждать)))))
Яна Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте! Должен от 40кв.м разрешение ипотеку ДВИ и семейная.
Алексей Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.