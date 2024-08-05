На строительство арендного жилья в селах выделят еще 1,4 млрд рублей
Российские власти дополнительно направят более 1,4 млрд руб. на возведение арендного жилья для квалифицированных специалистов в сельской местности. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство продолжает создавать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сельскую местность. В 2024 году на строительство арендного жилья для них будет дополнительно направлено более 1,4 млрд руб.», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Такие дома и квартиры могут снимать по договору найма специалисты, которые постоянно живут и работают на селе. При соблюдении ряда условий есть возможность их выкупить. Это в том числе продолжение работы в сельской местности.
Согласно распоряжению, выделенные деньги получат 18 регионов, среди них Мордовия, Северная Осетия, Чечня, Алтайский край, а также Воронежская, Иркутская, Липецкая, Новосибирская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Ярославская области.
Как отмечается, благодаря этому в течение ближайших полутора лет планируется построить 19 тыс. кв. м арендного жилья.
Договор социального найма: как получить квартиру от государства
Вы можете оставить первый.