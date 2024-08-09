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Новости
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Для строителей частных домов по эскроу отменили НДС

Дата публикации: 09 авг 2024
Для строителей частных домов по эскроу отменили НДС

Подрядчиков, которые строят частные дома с использованием эскроу-счетов, освободили от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Закон ставит их в равные условия с застройщиками многоквартирных домов, чья деятельность НДС не облагается. При этом использование эскроу-счетов в долевом строительстве обязательно, в ИЖС — нет.

Нововведение должно снизить себестоимость строительства домов и повысить доступность такого жилья для граждан.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года.

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Эскроу-счет: как это работает и что нужно знать покупателю квартиры в новостройке

Новости
Строительство
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
Ю
Юлия М.
25 сен 2024

а как же быть с договорами, которые заключены не через эскроу в 2024 году, а сдача дома запланирована на 2025 год. Покупатель строит на деньги полученные по программе ипотеки. На кого ложится удорожание строительства в таком случае? По закону НДС необходимо будет накрутить сверху к цене определенной в договоре подряда. НДС всегда ложится на плечи потребителя.

Домклик
25 сен 2024

Юлия М.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Законы и их условия устанавливает государство. У Банка таких полномочий нет. Спасибо, что поделились своим мнением.

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