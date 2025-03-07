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Перенос ввода жилья в России сократился до четырех месяцев

Дата публикации: 07 мар 2025
Перенос ввода жилья в России сократился до четырех месяцев

Российские застройщики задерживают ввод жилых домов в среднем на четыре месяца, это на 17% меньше, чем год назад. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу портала «Единый ресурс застройщиков».

«По состоянию на январь 2025 года средний перенос планируемых сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов составляет четыре месяца, а с учетом объектов, строительство которых остановлено, — 6,9 месяца», — говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом это меньше на 17% (0,8 месяца) и 4% (0,3 месяца) соответственно. Отдельно в Москве сдачу объектов в среднем откладывают так же на четыре месяца.

При этом за последний год, согласно данным, перенос срока ввода в целом по России составляет 6,5 месяца. Это на 19% меньше, чем за предыдущие 12 месяцев. В столице, напротив, отмечается прирост в два раза — с 4,2 до 8,6 месяца.

Эксперты также поделились статистикой по жилью, которое сдали вовремя или с опережением графика. За последний год среднее значение находилось на уровне 65%. Число проектов, которые ввели с задержкой не более чем на месяц, составило 5%, от одного до трех месяцев — около 7%, до шести месяцев — тоже в районе 7%, до одного года — 5%, более чем на год — 11%.

Максимальные сроки переноса отмечены в Ингушетии (39,3 месяца), Омской (22,2 месяца) и Вологодской (20,1 месяца) областях. Минимальные — в Камчатском крае, Кировской и Новгородской областях (0,1 месяца).

По данным ЕРЗ, в среднем строительство многоквартирного дома в России занимает 44,3 месяца.

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Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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