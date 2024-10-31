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Журнал Домклик

Новости - Аналитика Домклик

Аналитики Домклик назвали топ-15 регионов по количеству ипотечных сделок на рынке ИЖС
31 окт 2024
1K
Сколько стоит купить квартиру в Москве: подборка предложений до 12 млн рублей
31 окт 2024
2K
Как менялся спрос на рынке ИЖС в 2024 году — исследование Домклик
30 окт 2024
738
Как строят отношения и быт в России — исследование Домклик и VK Знакомств
25 окт 2024
484
Эксперты Домклик впервые оценили доходы от посуточной аренды жилья
24 окт 2024
1K
Сколько стоит снять квартиру в Санкт-Петербурге — исследование Домклик
23 окт 2024
848
Как изменился спрос на ипотеку в сентябре после нового повышения ключевой ставки — исследование Домклик
17 окт 2024
6K
Исследование Домклик: в сентябре доля льготной ипотеки сохранилась на уровне августа — 48%
15 окт 2024
1K
Домклик впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду
10 окт 2024
1K
Аналитики Домклик оценили московский рынок квартир-студий
02 окт 2024
798
Аналитики Домклик оценили сроки окупаемости гаражей и машиномест при сдаче в аренду
30 сен 2024
4K
Стоимость кв. м на вторичке снизилась до 130 тысяч рублей – исследование Домклик
26 сен 2024
7K
Стоимость недвижимости на первичном рынке — аналитики Домклик подвели итоги третьего квартала
25 сен 2024
4K
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