Эскроу-счета разрешили использовать в ИЖС
Президент России Владимир Путин подписал два закона, регулирующие применение механизма эскроу при строительстве частных домов. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
Эскроу-счет — это специальный счет в банке, на котором замораживаются деньги заказчика до передачи ему объекта. На индивидуальное жилищное строительство этот механизм раньше не распространялся.
Теперь его можно будет использовать в ИЖС — закон вступает в силу 1 марта 2025 года. При этом его исполнение носит добровольный характер — об открытии такого счета должны договориться стороны, то есть заказчик и подрядчик.
В документе также прописаны требования, которым должен соответствовать подрядчик для того, чтобы иметь возможность заключить договор на строительство дома через эскроу. Так, он обязан зарегистрироваться в информационной системе жилищного строительства и раскрывать в том числе следующую информацию:
- о юрлице или ИП (включая данные о наименовании, местонахождении, сайте и электронной почте);
- о проектах жилых домов, которые он может построить (в том числе обязательно должна быть указана предполагаемая стоимость и примерные сроки возведения объектов).
Деньги, размещенные на счетах эскроу, будут страховаться на сумму до 10 млн руб.
Еще один закон, подписанный президентом, разрешает тратить материнский капитал на строительство частных домов через эскроу.
Выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу в конце мая начал Сбер. Такой механизм защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.
ИЖС с эскроу: преимущества кредитования физических лиц и подрядчиков
здравствуйте. Зависит от того, стоит ли дом на кадастровом учете — на участке могут находиться только не зарегистрированные постройки.
Андрей З.здравствуйте. Зависит от того, стоит ли дом на кадастровом учете — на участке могут находиться только не зарегистрированные постройки.
Здравствуйте! Как долго открывается счёт эскроу . Мы уже ждём неделю. И смогу ли я сама открыть этот счёт,или это только застройщик?
Ольга Ш.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
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Оксана В.здравствуйте. О новых условиях мы писали только в этой статье, указав, что МИНИМАЛЬНАЯ ставка — 6%.
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Добрый день. При семейной ипотеке эскроу обязателен?
Ирина Д.Добрый день. Да.
Здравствуйте, при строительстве дома по программе Семейная ипотека расчет по эскроу счету обязателен?
Любовь Г.здравствуйте. Да, это обязательное требование.