На Домклик теперь можно подать единую ипотечную заявку на участок и проект дома
Для пользователей раздела Домклик «Построить дом» появилась новая возможность. Теперь выбрать земельный участок и проект вашего будущего дома для строительства в ипотеку Сбербанка стало ещё проще — нужно просто добавить понравившиеся объекты в корзину и подать единую заявку.
С помощью раздела «Построить дом» на Домклик можно решить все вопросы по строительству дома в одном месте. Здесь собраны все полезные сервисы по ИЖС — вы можете подобрать подходящий участок, выбрать проект и подрядчика, оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.
Что такое корзина
Это новый инструмент, с помощью которого можно подать единую ипотечную заявку на строительство дома по выбранному проекту и на покупку земельного участка. Новая возможность позволяет быстрее выйти на сделку, а значит, — быстрее начать строительство и приблизить момент переезда в ваш дом мечты.
Как это работает
- Вы переходите в раздел «Построить дом»
- Выбираете участок и проект вашего будущего дома
- Добавляете объекты в корзину — на этом этапе можно понять, подходит ли участок под выбранный проект дома
- Подаёте единую заявку на ипотеку по любой из доступных программ
Ещё раз. Вам не нужно подавать ипотечную заявку отдельно на покупку земли и отдельно на строительство дома — при добавлении объектов в корзину вы сможете рассчитать общую сумму платежа по ипотеке.
В корзину можно положить все понравившиеся объекты. При этом подать заявку на ипотеку вы сможете только на один проект и на один участок.
Все проекты, представленные в каталоге, предлагаются аккредитованными подрядчиками Сбера. В карточке каждого проекта представлена подробная информация о будущем доме — от планировки и описания материалов до фото и видео уже построенных объектов.
Также здесь можно посмотреть реальные отзывы о строительстве от клиентов Сбербанка (такой отзыв будет отмечен значком «Построено со Сбером»).
Как добавить объекты в корзину
При выборе проекта дома и земельного участка в карточке каждого объекта есть возможность добавить его в корзину.
Также при добавлении проекта дома в корзину вы сможете выбрать необходимую комплектацию, которую при необходимости можно будет изменить до подачи заявки на ипотеку.
Добрый вечер. Лимит уже получили на семейную ипотеку, когда откроете запись на сделку?
Анастасия Т.здравствуйте! Новых лимитов пока нет. Мы будем держать в курсе всех изменений, следите за новостями в наших официальных аккаунтах в социальных сетях и в журнале Домклик 💚
Захотелось срочно попробовать эту опцию на себе лично! Мечтаю о своём участке земли и о загородном доме.
Галина К.здравствуйте! Надеемся, что ваша мечта сбудется 💚