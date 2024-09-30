Мы используем файлы cookie.
Подробнее
Принять
Сколько стоит ваша квартира?
Узнайте в разделе Моя недвижимость
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Квартира
Новостройки
Дом
Комната
Таунхаус
Участок
Проекты домов
Коммерческая недвижимость
Аренда
Снять долгосрочно
Снять посуточно
Сдать надёжному жильцу
Коммерческая недвижимость
Разместить объявление
Дом
Часть дома
Комната
Таунхаус
Гаражи
Новостройки
Жилые комплексы
Новостройки в журнале
Квартиры в новостройках
Акция при покупке новостройки
Построить дом
Ипотека
Ипотека на вторичное жилье
Ипотека на новостройку
Все ипотечные кредиты
Документы для сделки
Калькулятор ипотеки
Обслуживание ипотеки
Вопрос по ипотеке?
Рефинансирование
Услуги
Проведение ипотечной сделки
Сдача жилья в аренду
Оценка недвижимости
Бесплатно
Оценка недвижимости для ипотеки
Юридическая проверка
Сделка за свои средства
Ипотечное страхование
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Журнал
Домклик
Поиск по журналу
Главная
Сохранённое
Новости
Ипотека
Недвижимость
Партнёрам
Дом и уют
Обзор рынка
Новости - Материнский капитал
Новости
Новое
Все новости
Ставки
Материнский капитал
Аналитика Домклик
Законы
ЖКХ
Новости Сбера
Ипотека
Недвижимость
Строительство
Размер материнского капитала увеличат до 893 тысяч рублей в 2025 году
30 сен 2024
10K
В России начали выплачивать остатки маткапитала
21 сен 2024
1K
Поправки о выплате остатка маткапитала внесли в Госдуму
15 июл 2024
6K
Аналитики Домклик выяснили, какую недвижимость люди покупают в ипотеку по материнскому капиталу
31 мая 2024
1K
Сколько «квадратов» жилья можно купить на маткапитал в 2023 году
19 нояб 2023
20K
Маткапитал может вырасти до 1 млн рублей к 2026 году
15 нояб 2023
10K
«Отцовский» капитал за третьего ребенка предложили выплачивать в России
02 нояб 2023
8K
Возраст получения маткапитала в России могут ограничить
26 окт 2023
10K
Около 9 млн семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
17 окт 2023
941
Покупку жилья с помощью маткапитала в России хотят ужесточить
17 окт 2023
4K
Ремонтировать таунхаусы можно будет за счет маткапитала
10 окт 2023
918
В России более 375 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
15 авг 2023
1K
Закон, который упростит продажу жилья с маткапиталом, внесут в Госдуму в ближайшее время
06 июл 2023
5K
Показать ещё
1
Рассылка Журнала
Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались
Подписаться
Главная
Материнский капитал