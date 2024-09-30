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Журнал Домклик

Новости - Материнский капитал

Размер материнского капитала увеличат до 893 тысяч рублей в 2025 году
30 сен 2024
10K
В России начали выплачивать остатки маткапитала
21 сен 2024
1K
Поправки о выплате остатка маткапитала внесли в Госдуму
15 июл 2024
6K
Аналитики Домклик выяснили, какую недвижимость люди покупают в ипотеку по материнскому капиталу
31 мая 2024
1K
Сколько «квадратов» жилья можно купить на маткапитал в 2023 году
19 нояб 2023
20K
Маткапитал может вырасти до 1 млн рублей к 2026 году
15 нояб 2023
10K
«Отцовский» капитал за третьего ребенка предложили выплачивать в России
02 нояб 2023
8K
Возраст получения маткапитала в России могут ограничить
26 окт 2023
10K
Около 9 млн семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
17 окт 2023
941
Покупку жилья с помощью маткапитала в России хотят ужесточить
17 окт 2023
4K
Ремонтировать таунхаусы можно будет за счет маткапитала
10 окт 2023
918
В России более 375 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
15 авг 2023
1K
Закон, который упростит продажу жилья с маткапиталом, внесут в Госдуму в ближайшее время
06 июл 2023
5K
1
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