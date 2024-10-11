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Журнал Домклик

Новости Сбера

Свыше 1 тыс. застройщиков ИЖС уже работают с эскроу в Сбере
11 окт 2024
524
Сбер отменил требование предоставления предварительного договора купли-продажи для одобрения сделок с жильём
01 окт 2024
17K
Сбер расширил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» на ИЖС
05 сен 2024
20K
Сбер возобновляет выдачи IT-ипотеки
20 авг 2024
13K
Сбер упростил выдачу ипотеки частями
15 авг 2024
11K
Премиальные клиенты Сбера могут получить до 60 млн рублей под залог недвижимости
08 авг 2024
1K
Сбер отменит отчет об оценке при покупке земли в ипотеку
19 июн 2024
2K
Скидка 0,5% по ипотеке Сбера на Домклик теперь и для новостроек
19 июн 2024
4K
Сбербанк запустил новый кредит на строительство частных домов для подрядчиков
06 июн 2024
23K
Клиенты Сбера в мае взяли больше ипотечных кредитов, чем в апреле
06 июн 2024
660
Сбербанк фиксирует рост спроса на ИЖС
06 июн 2024
1K
Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в ДНР и ЛНР
06 июн 2024
7K
Сбер расширил «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку на два района ХМАО
03 июн 2024
2K
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