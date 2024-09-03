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Запрет на маленькие студии в Подмосковье начнет действовать с 2025 года

Дата публикации: 03 сен 2024
Запрет на маленькие студии в Подмосковье начнет действовать с 2025 года

Правительство Московской области установило минимальную площадь для студий и однокомнатных квартир на уровне 28 «квадратов», для двухкомнатных — 44. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.

«С 1 января площадь однокомнатных квартир в Московской области должна составлять не менее 28, двухкомнатных — не менее 44 квадратных метров. При этом при расчетах не учитываются площади балконов, лоджий, террас, кладовых и приквартирных тамбуров», — приводят в пресс-службе слова главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой.

Кузьмина напомнила, что ранее эти требования были обязательными при строительстве многоэтажек по реновации, в остальных случаях они носили рекомендательный характер. Теперь же правила распространяются на все проекты новых жилых домов в регионе.

Исключение — объекты, которые прошли экспертизу до 1 января 2025 года, уточнили в пресс-службе.

Ранее решение о запрете строить маленькие квартиры приняли в Москве. Норма действует там с 1 августа.

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Новости
Курс недвижимости
Строительство
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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