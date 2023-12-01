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Журнал Домклик

Новости - ЖКХ

Эксперт рассказал, в каких случаях могут бесплатно заменить трубы, радиаторы и счетчики
01 дек 2023
23K
Россияне назвали основные критерии при выборе специалистов для ремонта
21 нояб 2023
3K
Тарифы ЖКХ будут определять ежегодно до 1 декабря
24 окт 2023
963
В России могут продлить переход к единым нормам потребления услуг ЖКХ. Что это значит
19 сен 2023
1K
В Госдуме предложили установить видеонаблюдение на детских площадках
16 авг 2023
1K
Госорганы станут следить за качеством работ по капремонту в многоквартирных домах
03 авг 2023
1K
Госдума приняла закон о запрете менять управляющую компанию чаще одного раза в год
20 июл 2023
2K
Управляющие компании в России начнут штрафовать за отказ жильцам в перерасчете
05 июл 2023
4K
Штраф за недопуск газовщиков в квартиру в России повысят до 10 тысяч рублей
05 июл 2023
1K
Что изменится с 1 июля 2023 года для собственников и покупателей недвижимости
30 июн 2023
52K
Горячую воду в России запретят отключать более чем на 14 дней
22 июн 2023
706
Юрист объяснил, как рассчитывают плату за общее имущество в квитанции ЖКХ
17 июн 2023
68K
В Госдуме предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом
08 июн 2023
474
1
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