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Журнал Домклик

Новости - Недвижимость

В России утвердили среднюю цену «квадрата» жилья на четвертый квартал
30 сен 2024
4K
До 4 млн «квадратов» жилья в год будут строить в Москве по реновации
27 сен 2024
231
Сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры в России
06 сен 2024
2K
В Сбербанке не ждут роста цен на жилье до конца 2025 года
05 сен 2024
1K
В Московской области стали чаще пользоваться дачной амнистией
01 сен 2024
423
В Минстрое не планируют ограничивать площадь строящихся квартир
29 авг 2024
621
Продавать квартиру сейчас или подождать: мнения экспертов
22 авг 2024
133K
В Госдуме хотят ускорить расселение аварийных домов
17 авг 2024
798
Гарантию на новостройки сократили до трех лет
09 авг 2024
1K
В современных кампусах предусмотрят жилье для педагогов
01 авг 2024
483
Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России повысили до 109 тыс. рублей
02 июл 2024
5K
В России будут стимулировать строительство квартир большей площади
22 июн 2024
5K
Почти 90 млн «квадратов» жилья приобрели клиенты Сбербанка с помощью льготной ипотеки
20 июн 2024
6K
1
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