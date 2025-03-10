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В Минстрое рекомендовали регионам не строить маленькие квартиры

Дата публикации: 10 мар 2025
В Минстрое рекомендовали регионам не строить маленькие квартиры

Минстрой России обозначил минимальную площадь жилья для выдачи разрешения на строительство в регионах. Например, для студий она составляет 28 квадратных метров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо ведомства.

По данным издания, такое письмо адресовано властям регионов. В нем Минстрой рекомендует при разработке региональных стандартов согласовывать новые проекты, только если минимальная площадь студий начинается от 28 «квадратов», однокомнатных квартир — от 36, двухкомнатных — от 49, трехкомнатных — от 66.

В ведомстве отметили, что это лишь рекомендации, какие-либо ограничения вводить не планируется.

Напомним, ранее в Москве и Подмосковье запретили возводить квартиры — студии и однушки — менее 28 кв. м. Для «двушек» минимальную площадь установили на уровне 44 кв. м.

При этом в мае 2024 года России Владимир Путин поручил увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов» к 2030 году и до 38 — к 2036-му.

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Курс недвижимости
Строительство
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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