В Минстрое рекомендовали регионам не строить маленькие квартиры
Минстрой России обозначил минимальную площадь жилья для выдачи разрешения на строительство в регионах. Например, для студий она составляет 28 квадратных метров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо ведомства.
По данным издания, такое письмо адресовано властям регионов. В нем Минстрой рекомендует при разработке региональных стандартов согласовывать новые проекты, только если минимальная площадь студий начинается от 28 «квадратов», однокомнатных квартир — от 36, двухкомнатных — от 49, трехкомнатных — от 66.
В ведомстве отметили, что это лишь рекомендации, какие-либо ограничения вводить не планируется.
Напомним, ранее в Москве и Подмосковье запретили возводить квартиры — студии и однушки — менее 28 кв. м. Для «двушек» минимальную площадь установили на уровне 44 кв. м.
При этом в мае 2024 года России Владимир Путин поручил увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов» к 2030 году и до 38 — к 2036-му.
Плюсы, минусы и риски при покупке микроквартир
Вы можете оставить первый.