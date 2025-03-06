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Журнал Домклик

Новости - Семейная ипотека

Власти РФ обсуждают варианты расширения «Семейной ипотеки»
06 мар 2025
6K
Аналитики Домклик оценили параметры выдач «Семейной ипотеки»
18 фев 2025
3K
Домклик назвал регионы РФ с потенциалом расширения «Семейной ипотеки» на готовое жилье
30 янв 2025
23K
«Семейную ипотеку» могут расширить на вторичку в ряде населенных пунктов
20 дек 2024
12K
Около половины кредитов по Семейной ипотеке оформляется с использованием маткапитала
02 дек 2024
4K
Исследование Домклик: в октябре доля льготных программ снизилась на 11 п.п. до 37%
14 нояб 2024
1K
Исследование Домклик: в сентябре доля льготной ипотеки сохранилась на уровне августа — 48%
15 окт 2024
1K
«Семейная ипотека» в России: как за год изменился портрет заёмщика — исследование Домклик
08 апр 2024
5K
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