В Сбере взяли первую ипотеку со сниженным платежом
Сбербанк выдал первую ипотеку с подключением опции «Сниженный платеж», которая позволяет снизить финансовую нагрузку в первые месяцы выплаты кредита.
С помощью опции клиенты могут уменьшить ежемесячный платеж на 13 месяцев. В течение этого времени они будут погашать только основной долг и 70% от начисленных процентов. А оставшиеся проценты равномерно распределятся на последующие платежи.
Например, при кредите в 3,89 млн руб. и ставке 25,7% стандартный платеж был бы равен 85 тыс. руб., а с опцией он составит 61,5 тыс. руб. на первые 13 месяцев.
«Сниженный платеж» доступен при покупке квартиры, частного дома, гаража и строительстве дома и подключается при оформлении кредита. Все детали можно узнать у своего ипотечного менеджера.
Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого
Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже
Откуда такая ставка 25,7%? Если стартовая от 30% и с учетом опций 29,4%…
Татьяна Р.здравствуйте! Ставка приведена в качестве примера для расчёта.
А потом сколько составит?
Алексей З.здравствуйте! Об опции «Сниженный платеж» рассказали в статье. Дополнительные подробности можно узнать у вашего менеджера. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Мерген Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Мерген Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.