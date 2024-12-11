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Новости
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В Сбере взяли первую ипотеку со сниженным платежом

Дата публикации: 11 дек 2024
В Сбере взяли первую ипотеку со сниженным платежом

Сбербанк выдал первую ипотеку с подключением опции «Сниженный платеж», которая позволяет снизить финансовую нагрузку в первые месяцы выплаты кредита.

С помощью опции клиенты могут уменьшить ежемесячный платеж на 13 месяцев. В течение этого времени они будут погашать только основной долг и 70% от начисленных процентов. А оставшиеся проценты равномерно распределятся на последующие платежи.

Например, при кредите в 3,89 млн руб. и ставке 25,7% стандартный платеж был бы равен 85 тыс. руб., а с опцией он составит 61,5 тыс. руб. на первые 13 месяцев.

«Сниженный платеж» доступен при покупке квартиры, частного дома, гаража и строительстве дома и подключается при оформлении кредита. Все детали можно узнать у своего ипотечного менеджера.

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Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии6
Т
Татьяна Р.
2 дня назад

Откуда такая ставка 25,7%? Если стартовая от 30% и с учетом опций 29,4%…

Домклик
2 дня назад

Татьяна Р.здравствуйте! Ставка приведена в качестве примера для расчёта.

А
Алексей З.
3 дня назад

А потом сколько составит?

Домклик
2 дня назад

Алексей З.здравствуйте! Об опции «Сниженный платеж» рассказали в статье. Дополнительные подробности можно узнать у вашего менеджера. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Домклик
2 дня назад

Мерген Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Домклик
2 дня назад

Мерген Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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