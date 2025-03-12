Ипотечное страхование жизни в Сбере стало доступно клиентам других банков
У ипотечных заемщиков 12 банков появилась возможность застраховать жизнь и здоровье в Сбере. Оформить договор можно на сайте СберСтрахования жизни.
Программа страхования жизни и здоровья доступна клиентам: Т-Банка, Промсвязьбанка, Росбанка, МТС Банка, Ак Барс Банка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Абсолют Банка, Банка «Центр-инвест», Примсоцбанка, Банка Левобережный, Банка «Кубань Кредит», БЖФ Банка.
Сбер впервые предлагает ипотечное страхование жизни заемщикам сторонних банков. В списке партнеров сейчас 12 банков, и он будет расширяться. Сборы СберСтрахования жизни по кредитному и ипотечному страхованию жизни в прошлом году составили 38 млрд руб., а выплаты — 20 млрд руб., то есть больше 50% от собранных премий. Это самый высокий уровень выплат по таким программам в России и лучшая практика на рынке. Сегодня нам доверяют больше двух миллионов клиентов Сбера.
Оформить полис можно как для действующей ипотеки, так и для новой. Чтобы рассчитать стоимость, достаточно заполнить информацию об остатке по кредиту, поле и возрасте, а также сообщить о хронических болезнях и инвалидности, если они есть. Страхование жизни доступно заемщикам 18-75 лет.
Если страховая сумма меньше 35 млн руб., заполнять анкету и предоставлять медицинские документы не нужно. Срок страхования — один год.
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