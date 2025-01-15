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Подбор недвижимости на Домклик стал удобнее

Дата публикации: 15 янв 2025
Подбор недвижимости на Домклик стал удобнее

Домклик интегрировал в свою платформу систему наш.дом.рф, которая передает актуальные сведения о строящихся и готовых объектах недвижимости. Они в том числе помогут покупателям определиться с выбором ЖК.

Эти данные будут использоваться для совершенствования процедуры аккредитации, поиска и покупки новостроек, одобрения недвижимости, оформления сделок в личном кабинете заемщика, застройщика и менеджера по работе с партнерами Домклик.

Наш совместный проект стал еще одним шагом на пути к цифровизации и прозрачности рынка недвижимости. За счет интеграции в два раза сократится срок принятия решения об аккредитации новостроек, уменьшится срок рассмотрения пакета документов в банке за счет получения их напрямую от наш.дом.рф. Это не только повышение удобства и скорости, но и доверия — теперь пользователи Домклик могут быть уверены в своем выборе жилья.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Система наш.дом.рф содержит 100% информации о рынке долевого строительства: это 4,3 тыс. застройщиков, 12 тыс. домов и 2,4 млн квартир.

Всего же в режиме онлайн в сервис Домклик поступают свыше 100 типов данных, в том числе сведения о возводимых домах, застройщиках, проблемных объектах, документах на строительство и так далее.

Технологическое взаимодействие базируется на программном интерфейсе от ДОМ.РФ — API Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф. Он позволяет передавать достоверные и актуальные данные о застройщиках и объектах жилищного строительства, которые по закону хранятся в системе. В рамках интеграционного решения мы реализовали автоматизированную передачу данных наш.дом.рф для использования в более чем 15 сервисах экосистемы Домклик.

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управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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