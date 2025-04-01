Выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку стартуют в Сбере
Сбербанк с 1 апреля начинает оформлять кредиты по льготной программе «Семейная ипотека» на готовое жилье.
Квартиру на вторичном рынке по программе можно купить в городах, где строят мало жилья. Она должна находиться в доме, которому не более 20 лет и который не признан аварийным. Вторичку в рамках «Семейной ипотеки» можно приобрести только один раз.
Такой кредит доступен семьям с детьми до 6 лет включительно. Заемщиком может быть один из родителей — состоять в браке необязательно. Но важно, чтобы продавец и покупатель не были взаимозависимыми лицами, например, супругами, братьями, сестрами.
Минимальная ставка по программе — 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн руб. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать маткапитал.
Подать заявку можно онлайн на Домклик. А посмотреть подробности и список регионов, участвующих в программе, — в статье.
А какая комиссия банка за выдачу семейной ипотеки?
Сергей П.здравствуйте! Актуальные условия представлены на странице программы.
Очень хочется воспользоваться данной программой, по всем параметрам подхожу и ипотека одобрена, а вот подходящего жилья нет....В г. Дальнереченске Приморского края не то, что двух домов не строится ( опять же что понимается под словом " не более двух домов"- в год или какая там должна быть периодичность?), а вообще ничего не строится, последняя постройка в 2014 год, и то для переселенцев из аварийного жилья. Всего таких домов на весь город два, в них никогда ничего не продавалось. Вторичного жилья многого продается в основном в домах 70-80-90-х годов построек. Хотелось, чтобы пересмотрели возраст многоквартирных домов по данной программе, а то получается, что и средства есть на первый взнос и предложения есть, а воспользоваться не могу.....печально.....
Яна К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, перечень городов формируется на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства и будет обновляться. Текущий список актуален с 1 апреля по 30 июня 2025 года.
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Спасибо, что поделились своим мнением. .
В подмосковном Раменском будет работать эта программа?
Юрий С.здравствуйте! Программа недоступна в Москве, Санкт‑Петербурге и их областях.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
А где посмотреть список городов, подходящих под программу?
Ирина П.здравствуйте! Список городов, где доступна «Семейная ипотека» на вторичку, представлен в статье.
Чтобы его посмотреть, откройте выпадающий список, нажав на стрелочку рядом с выделенным текстом «Города, где можно купить готовое жилье по "Семейной ипотеке"».
Семейную ипотеку на вторичное жилье можно использовать на покупку дома с земельным участком?
Олеся Д.здравствуйте! Нет, по программе возможна покупка квартиры на вторичном рынке в многоквартирном доме не старше 20 лет, дом не должен быть аварийным.
Добрый день , почему подходят дети только до 6 лет ?
Анна О.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Какой процент по субсидированию, в случае первоначального взноса в размере 20.1%?
Тембулат Т.здравствуйте! Как снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке СберБанка на вторичное жилье, рассказали в статье.
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста в семье где двое детей до 6 лет, есть ипотека по ставке 10,9 на вторичку, можем ли мы снизить как-то ставку или перейти на семейную?
Валерия М.здравствуйте! В СберБанке можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.
Для решения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Да
Забыли сказать что нужно либо заплатить комиссию либо первоначальный взнос 51%
Илья К.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Как снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке СберБанка на вторичное жилье, рассказали в статье.
Спасибо, что поделились своим мнением.