Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
25K

Выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку стартуют в Сбере

Дата публикации: 01 апр 2025
Выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку стартуют в Сбере

Сбербанк с 1 апреля начинает оформлять кредиты по льготной программе «Семейная ипотека» на готовое жилье.

Квартиру на вторичном рынке по программе можно купить в городах, где строят мало жилья. Она должна находиться в доме, которому не более 20 лет и который не признан аварийным. Вторичку в рамках «Семейной ипотеки» можно приобрести только один раз.

Такой кредит доступен семьям с детьми до 6 лет включительно. Заемщиком может быть один из родителей — состоять в браке необязательно. Но важно, чтобы продавец и покупатель не были взаимозависимыми лицами, например, супругами, братьями, сестрами.

Минимальная ставка по программе — 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн руб. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать маткапитал.

Подать заявку можно онлайн на Домклик. А посмотреть подробности и список регионов, участвующих в программе, — в статье.

Рассчитать ипотеку

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Будете ли вы оформлять «Семейную ипотеку» на вторичное жилье?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии81
С
Сергей П.
2 дня назад

А какая комиссия банка за выдачу семейной ипотеки?

Домклик
2 дня назад

Сергей П.здравствуйте! Актуальные условия представлены на странице программы.

Я
Яна К.
2 дня назад

Очень хочется воспользоваться данной программой, по всем параметрам подхожу и ипотека одобрена, а вот подходящего жилья нет....В г. Дальнереченске Приморского края не то, что двух домов не строится ( опять же что понимается под словом " не более двух домов"- в год или какая там должна быть периодичность?), а вообще ничего не строится, последняя постройка в 2014 год, и то для переселенцев из аварийного жилья. Всего таких домов на весь город два, в них никогда ничего не продавалось. Вторичного жилья многого продается в основном в домах 70-80-90-х годов построек. Хотелось, чтобы пересмотрели возраст многоквартирных домов по данной программе, а то получается, что и средства есть на первый взнос и предложения есть, а воспользоваться не могу.....печально.....

Домклик
2 дня назад

Яна К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, перечень городов формируется на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства и будет обновляться. Текущий список актуален с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

Спасибо, что поделились своим мнением. .

Ю
Юрий С.
2 дня назад

В подмосковном Раменском будет работать эта программа?

Домклик
2 дня назад

Юрий С.здравствуйте! Программа недоступна в Москве, Санкт‑Петербурге и их областях.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

И
Ирина П.
2 дня назад

А где посмотреть список городов, подходящих под программу?

Домклик
2 дня назад

Ирина П.здравствуйте! Список городов, где доступна «Семейная ипотека» на вторичку, представлен в статье.

Чтобы его посмотреть, откройте выпадающий список, нажав на стрелочку рядом с выделенным текстом «Города, где можно купить готовое жилье по "Семейной ипотеке"».

О
Олеся Д.
2 дня назад

Семейную ипотеку на вторичное жилье можно использовать на покупку дома с земельным участком?

Домклик
2 дня назад

Олеся Д.здравствуйте! Нет, по программе возможна покупка квартиры на вторичном рынке в многоквартирном доме не старше 20 лет, дом не должен быть аварийным.

А
Анна О.
3 дня назад

Добрый день , почему подходят дети только до 6 лет ?

Домклик
2 дня назад

Анна О.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Т
Тембулат Т.
3 дня назад

Какой процент по субсидированию, в случае первоначального взноса в размере 20.1%?

Домклик
3 дня назад

Тембулат Т.здравствуйте! Как снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке СберБанка на вторичное жилье, рассказали в статье.

В
Валерия М.
3 дня назад

Здравствуйте. А подскажите пожалуйста в семье где двое детей до 6 лет, есть ипотека по ставке 10,9 на вторичку, можем ли мы снизить как-то ставку или перейти на семейную?

Домклик
3 дня назад

Валерия М.здравствуйте! В СберБанке можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.

Для решения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

М
Мерген-херел Н.
3 дня назад

Да

И
Илья К.
3 дня назад

Забыли сказать что нужно либо заплатить комиссию либо первоначальный взнос 51%

Домклик
3 дня назад

Илья К.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Как снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке СберБанка на вторичное жилье, рассказали в статье.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Актуальное

Свыше 80% российских городов признали благоприятными для жизни
сегодня 10:00
239
Доступ к «Госуслугам» ограничат на три дня при подозрении на мошенничество
вчера 10:00
221
Главное за неделю с 31 марта по 4 апреля 2025 года
04 апр 2025
30K
Покупка готовой квартиры без ипотеки в среднем по стране обойдется в 5,5 млн рублей: исследование
04 апр 2025
360
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал