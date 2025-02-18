Сбер расширил «Ипотеку Мурабаха» на все регионы Северного Кавказа
Исламская ипотека Сбербанка теперь доступна во всех регионах Северного Кавказа. Ранее «Ипотеку Мурабаха» можно было получить только в Чечне и Дагестане, а также в Татарстане и Башкортостане.
Программа позволяет оформить беспроцентную рассрочку на квартиру, максимальная сумма финансирования составляет 100 млн руб., его срок — до 20 лет. Первоначальный взнос — от 20%. По условиям финансирования стоимость недвижимости в договоре купли-продажи указывается с учетом наценки.
Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом и доступен всем гражданам РФ независимо от их вероисповедания. Подробные условия рассрочки рассчитываются после подачи заявки.
Северный Кавказ — один из ключевых регионов России с высоким потенциалом развития продуктов партнерского финансирования, поскольку здесь проживают миллионы россиян, исповедующих ислам. «Ипотека Мурабаха» — важный социальный продукт, а структурирование ипотечной сделки по принципам партнерского финансирования делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов.
В рамках «Ипотеки Мурабаха» недвижимость на первичном рынке можно купить только у застройщиков, прошедших аккредитацию в Сбербанке и использующих эскроу-счета.
Ипотека Мурабаха: условия программы и как подать заявку
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