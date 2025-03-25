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Сбер может снизить ставки по ипотеке в ближайшее время
Дата публикации: 25 мар 2025
Сбербанк думает над очередным снижением ставок по базовым ипотечным программам. Соответствующее решение планируется принять в ближайшее время.
Сбер рассматривает возможность следующего снижения ставок по рыночной ипотеке в ближайшее время. Ранее банк первым снизил ставки 4 марта по рыночным ипотечным кредитам на 1-1,5% на Домклик в зависимости от размера первоначального взноса.
Посмотреть условия ипотеки в Сбере можно на странице с программами, а выбрать квартиру — на витрине Домклик.
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Юля ТихоноваВсе авторы
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Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Из-за безумно высокой ставки не могу продать свою квартиру и купить квартиру побольше. А хотелось бы, семья большая.
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