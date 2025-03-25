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Новости
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Сбер может снизить ставки по ипотеке в ближайшее время

Дата публикации: 25 мар 2025
Сбер может снизить ставки по ипотеке в ближайшее время

Сбербанк думает над очередным снижением ставок по базовым ипотечным программам. Соответствующее решение планируется принять в ближайшее время.

Сбер рассматривает возможность следующего снижения ставок по рыночной ипотеке в ближайшее время. Ранее банк первым снизил ставки 4 марта по рыночным ипотечным кредитам на 1-1,5% на Домклик в зависимости от размера первоначального взноса.

Фото эксперта
пресс-служба Сбербанка

Посмотреть условия ипотеки в Сбере можно на странице с программами, а выбрать квартиру — на витрине Домклик.

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Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии3
Т
Татьяна М.
2 дня назад

Да

П
Пользователь
3 дня назад

Из-за безумно высокой ставки не могу продать свою квартиру и купить квартиру побольше. А хотелось бы, семья большая.

Домклик
18 часов назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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