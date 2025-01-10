Сбер выдал ипотеку почти на 93 млрд рублей в новогодние праздники
С 16 декабря по 8 января Сбер выдал 23,9 тыс. ипотечных кредитов на 92,9 млрд рублей. По данным Домклик, это выше значений первой половины декабря, когда в рамках ипотечного кредитования банк выдал 44,6 млрд рублей.
Такой рост в конце декабря и в период праздничных выходных связан с возобновлением сделок по «Семейной ипотеке». Программа по-прежнему выступает основным драйвером спроса — за указанное время на неё пришлось 68,9% общего объёма ипотечных выдач Сбера.
Всего по программам с государственной поддержкой жители оформили около 14,4 тыс. кредитов на 74,7 млрд рублей. Это 80,4% общего объёма выданной банком ипотеки, из них 9,2% пришлись на «Арктическую и Дальневосточную ипотеку», 1,9% — на IT-ипотеку.
В основном россияне приобретали квартиры: их доля составила 87,1% общего объёма выданных кредитов.
Чаще всего ипотеку и по базовым, и по льготным программам Сбера оформляли в Москве — 10,4 млрд рублей (11,2% от общего объёма выдач) и Московской области — 6,2 млрд рублей (6,7%).
В пятёрку лидеров в предновогодние две недели и праздники также вошли Уфа — 4,5 млрд рублей (4,9%), Екатеринбург — 4,4 млрд рублей (4,7%) и Санкт-Петербург — 4,3 млрд рублей (4,7%).
- Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2025 году
- Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
- Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний
- Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
кому выдали?
Антон С.здравствуйте! Информация по регионам выдачи представлена в статье.
С первоначаокой в 50% ? С трудом верится
Виктор К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.