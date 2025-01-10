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Новости
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Сбер выдал ипотеку почти на 93 млрд рублей в новогодние праздники

Дата публикации: 10 янв 2025
Сбер выдал ипотеку почти на 93 млрд рублей в новогодние праздники

С 16 декабря по 8 января Сбер выдал 23,9 тыс. ипотечных кредитов на 92,9 млрд рублей. По данным Домклик, это выше значений первой половины декабря, когда в рамках ипотечного кредитования банк выдал 44,6 млрд рублей.

Такой рост в конце декабря и в период праздничных выходных связан с возобновлением сделок по «Семейной ипотеке». Программа по-прежнему выступает основным драйвером спроса — за указанное время на неё пришлось 68,9% общего объёма ипотечных выдач Сбера.

Всего по программам с государственной поддержкой жители оформили около 14,4 тыс. кредитов на 74,7 млрд рублей. Это 80,4% общего объёма выданной банком ипотеки, из них 9,2% пришлись на «Арктическую и Дальневосточную ипотеку», 1,9% — на IT-ипотеку.

В основном россияне приобретали квартиры: их доля составила 87,1% общего объёма выданных кредитов.

Чаще всего ипотеку и по базовым, и по льготным программам Сбера оформляли в Москве — 10,4 млрд рублей (11,2% от общего объёма выдач) и Московской области — 6,2 млрд рублей (6,7%).

В пятёрку лидеров в предновогодние две недели и праздники также вошли Уфа — 4,5 млрд рублей (4,9%), Екатеринбург — 4,4 млрд рублей (4,7%) и Санкт-Петербург — 4,3 млрд рублей (4,7%).

Аналитика Домклик
Новости
Новости Сбера
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии4
А
Антон С.
13 янв 2025

кому выдали?

Домклик
6 дней назад

Антон С.здравствуйте! Информация по регионам выдачи представлена в статье.

В
Виктор К.
10 янв 2025

С первоначаокой в 50% ? С трудом верится

Домклик
7 дней назад

Виктор К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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