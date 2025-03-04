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Новости
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Сбер снизил ставки по ипотеке

Дата публикации: 04 мар 2025
Сбер снизил ставки по ипотеке

Сбербанк с 4 марта снижает ставки по базовым ипотечным программам на 1-1,5% в зависимости от размера первоначального взноса.

Если сумма первого взноса более 50% от стоимости недвижимости, снижение составит 1,5%. Минимальная ставка при этом будет равна 28,2% при покупке первички, 27,6% — для вторички.

При взносе 20-50% ставка уменьшится на 1%: до 28,7% на первичную недвижимость, до 28,1% — на вторичную.

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Решение снизить ставки связано с уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года.

За январь и неполный февраль Сбер выдал почти 45 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 194 млрд руб. Ипотечный портфель банка составил 10,9 трлн руб.

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Новости
Новости Сбера
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Актуальна ли для вас тема снижения ставок по ипотеке?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии62
Е
Елена Ж.
3 дня назад

Можно ли снизить ставку по действующей ипотеке?

Домклик
2 часа назад

Елена Ж.здравствуйте! Условия актуальны для новых ипотечных кредитов, но не для выданных ранее.

А
Александр У.
3 дня назад

А пересчитать с уменьшением текущей ставки могут?

Домклик
7 часов назад

Александр У.здравствуйте! Условия актуальны для новых ипотечных кредитов, но не для выданных ранее.

А
Александр Т.
3 дня назад

Здравствуйте, а можно к действующей ипотеке добавить ещё сумму, например, для покупки гаража в том же городе?

Домклик
3 дня назад

Александр Т.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

М
Мария Б.
3 дня назад

Где семье с 4мя детьми взять первоначальный взнос в 50%, да хотя бы 20% и то сложно накопить… Еще и потом ставка не легче станет….

Домклик
3 дня назад

Мария Б.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Анна А.
3 дня назад

Тема актуальна, только на вторичную недвижимость надо снижать еще больше.

В городах Золотого кольца в историческом центре очень мало строится жилых домов, так как для постройки дома нужно провести раскопки, и не дай бог, пропустить берестяную грамоту.

Также для пенсионеров и инвалидов надо сделать льготную ставку 6 %, как для семейной ипотеки, что позволит быстрее выплатить ипотеку.

Почему-то для пенсионеров, получающих пенсию в сбере нет скидки, как для зарплатных клиентов.

А
Александр В.
3 дня назад

Здравствуйте, а когда будет снижение по действующей ипотеке, всем клиентам кто взял её в 2025 году?

Домклик
3 дня назад

Александр В.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.

А
Анастасия П.
3 дня назад

А это затронет только новые ипотеки, или одобренные тоже, если сделка ещё не проведена? :)

Домклик
3 дня назад

Анастасия П.здравствуйте! Условия актуальны для новых ипотечных кредитов, но не для выданных ранее.

М
Максим М.
4 дня назад

И смех и грех..

Домклик
4 дня назад

Максим М.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Антон О.
5 дней назад

:)

Домклик
4 дня назад

Антон О.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

К
Константин А.
5 дней назад

Спасибо!

Домклик
4 дня назад

Константин А.здравствуйте! Рады помочь 💚

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