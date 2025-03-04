Сбер снизил ставки по ипотеке
Сбербанк с 4 марта снижает ставки по базовым ипотечным программам на 1-1,5% в зависимости от размера первоначального взноса.
Если сумма первого взноса более 50% от стоимости недвижимости, снижение составит 1,5%. Минимальная ставка при этом будет равна 28,2% при покупке первички, 27,6% — для вторички.
При взносе 20-50% ставка уменьшится на 1%: до 28,7% на первичную недвижимость, до 28,1% — на вторичную.
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Решение снизить ставки связано с уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года.
За январь и неполный февраль Сбер выдал почти 45 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 194 млрд руб. Ипотечный портфель банка составил 10,9 трлн руб.
Можно ли снизить ставку по действующей ипотеке?
Елена Ж.здравствуйте! Условия актуальны для новых ипотечных кредитов, но не для выданных ранее.
А пересчитать с уменьшением текущей ставки могут?
Александр У.здравствуйте! Условия актуальны для новых ипотечных кредитов, но не для выданных ранее.
Здравствуйте, а можно к действующей ипотеке добавить ещё сумму, например, для покупки гаража в том же городе?
Александр Т.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Где семье с 4мя детьми взять первоначальный взнос в 50%, да хотя бы 20% и то сложно накопить… Еще и потом ставка не легче станет….
Мария Б.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Тема актуальна, только на вторичную недвижимость надо снижать еще больше.
В городах Золотого кольца в историческом центре очень мало строится жилых домов, так как для постройки дома нужно провести раскопки, и не дай бог, пропустить берестяную грамоту.
Также для пенсионеров и инвалидов надо сделать льготную ставку 6 %, как для семейной ипотеки, что позволит быстрее выплатить ипотеку.
Почему-то для пенсионеров, получающих пенсию в сбере нет скидки, как для зарплатных клиентов.
Здравствуйте, а когда будет снижение по действующей ипотеке, всем клиентам кто взял её в 2025 году?
Александр В.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.
А это затронет только новые ипотеки, или одобренные тоже, если сделка ещё не проведена? :)
Анастасия П.здравствуйте! Условия актуальны для новых ипотечных кредитов, но не для выданных ранее.
И смех и грех..
Максим М.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.
:)
Антон О.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Спасибо!
Константин А.здравствуйте! Рады помочь 💚