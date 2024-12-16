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Сбер повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

Дата публикации: 16 дек 2024
Сбер повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

Сбербанк увеличил максимальную ставку по «СберВкладу» до 23%, а по накопительному счету — до 18%.

Так, теперь все клиенты, которые выбирают пополняемый «СберВклад», при открытии депозита на шесть месяцев получат повышенную ставку в 22,5% (ранее была 21%). При подключении пакета «СберПремьер» она и вовсе составит 23%. Ставки выросли за счет повышения надбавок за траты по картам либо получение зарплаты или пенсии в Сбере до 2,5%.

«СберВклад» можно пополнять в любое время. Это удобно, если у человека есть некая сумма и он хочет накопить больше к определенной дате. Один из наиболее популярных сроков вкладов — полгода.

Что касается накопительного счета, всем клиентам, которые открывают его впервые, в течение приветственного периода (три месяца) доступна максимальная ставка 18% (ранее — 16%). А премиальным клиентам в зависимости от подключенного пакета услуг — 19-21%.

После приветственного периода повышенную ставку можно сохранить, выполняя следующие условия:

  • траты по картам Сбера;
  • наличие подписки СберПрайм;
  • покупки на маркетплейсах партнеров Сбера («Самокат», «Купер», «Мегамаркет»).

Пополнять накопительный счет и снимать с него деньги можно в любой момент. Проценты начисляются на ежедневный остаток, а не на минимальную сумму в месяц.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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