Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Свыше 1 тыс. застройщиков ИЖС уже работают с эскроу в Сбере

Новости
11 окт 2024
524
Свыше 1 тыс. застройщиков ИЖС уже работают с эскроу в Сбере

Число застройщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые провели хотя бы одну сделку с эскроу в Сбербанке, превысило 1 тыс.

Эскроу-счет — это специальный счет в банке для расчетов между покупателем и подрядчиком. Покупатель частного дома вносит на него деньги, и они замораживаются. Подрядчик получает их только после передачи объекта заказчику.

1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, который распространит механизм эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу еще весной. По состоянию на 11 октября в банке открыто 3 тыс. счетов, портфель по этому направлению превысил 18 млрд руб. Доля Сбербанка в ипотечных сделках ИЖС с эскроу, по данным на начало месяца, составила 68%.

Свыше тысячи застройщиков в сегменте ИЖС уже провели хотя бы одну сделку с эскроу. Сегодня застройщики получают в Сбере льготное финансирование под каждый пятый эскроу, хотя в первые месяцы оно покрывало только 3% сделок.

Фото эксперта
пресс-служба Сбербанка
Материалы по теме:

ИЖС с эскроу: преимущества кредитования физических лиц и подрядчиков

Новости
Новости Сбера
Комментарии2
Я
Яна Р.
12 окт 2024

Сейчас можно взять семейную ипотеку на строительство дома без эскроу счета?

Домклик
14 окт 2024

Яна Р.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ. Точные условия по программе мы сможем озвучить, когда программа возобновится.

Рекомендуем
Объемы ИЖС превзойдут многоквартирное строительство в 2024 году
03 окт 2024
1K
Путин поручил рассказать россиянам о расчетах с эскроу в ИЖС
01 окт 2024
1K
В Минстрое ожидают рекордных показателей на рынке ИЖС в 2024 году
25 сен 2024
1K
Исследование Домклик: новостройки, готовое жилье и ИЖС — где платеж по ипотеке меньше
17 сен 2024
2K
Актуальное
Сбер и «Донстрой» сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
сегодня 13:30
688
Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными
сегодня 11:04
46
Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
сегодня 11:00
3K
Более 50% жителей многоэтажек не знают о заработке на общем имуществе
вчера 17:28
1K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал