Свыше 1 тыс. застройщиков ИЖС уже работают с эскроу в Сбере
Число застройщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые провели хотя бы одну сделку с эскроу в Сбербанке, превысило 1 тыс.
Эскроу-счет — это специальный счет в банке для расчетов между покупателем и подрядчиком. Покупатель частного дома вносит на него деньги, и они замораживаются. Подрядчик получает их только после передачи объекта заказчику.
1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, который распространит механизм эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу еще весной. По состоянию на 11 октября в банке открыто 3 тыс. счетов, портфель по этому направлению превысил 18 млрд руб. Доля Сбербанка в ипотечных сделках ИЖС с эскроу, по данным на начало месяца, составила 68%.
Свыше тысячи застройщиков в сегменте ИЖС уже провели хотя бы одну сделку с эскроу. Сегодня застройщики получают в Сбере льготное финансирование под каждый пятый эскроу, хотя в первые месяцы оно покрывало только 3% сделок.
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Сейчас можно взять семейную ипотеку на строительство дома без эскроу счета?
Яна Р.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ. Точные условия по программе мы сможем озвучить, когда программа возобновится.