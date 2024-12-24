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В умный дом от Сбера добавили систему защиты от протечек

Дата публикации: вчера 13:32
В умный дом от Сбера добавили систему защиты от протечек
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В линейке умного дома Sber появился новый продукт — система защиты от протечек, которая поможет избежать потопа в квартире. Разработала ее компания SberDevices вместе с производителем Gidrolock.

По данным СберСтрахования, на заливы приходится 65% всех страховых случаев с жильем, которые произошли за 11 месяцев 2024 года. Средняя сумма выплат по ним составила 64 тыс. руб. Самыми распространенными причинами заливов стали соседи (60%), авария инженерных систем (24%) и протекание кровли (15%). Теперь в умном доме Sber появилось решение, которое поможет минимизировать ущерб от потопа и избежать лишних трат.

Из чего состоит и как работает система защиты от протечек Sber

В систему входят:

  • краны с электроприводом (они устанавливаются в трубы с холодной и горячей водой);
  • блок управления (его можно поместить в сантехнический шкаф);
  • датчики (их ставят в мокрые зоны: возле ванны, стиральной машины, под раковиной или посудомоечной машиной).

Когда вода попадает на датчик, тот отправляет сигнал в блок управления, который оперативно перекрывает краны. Также пользователь получит push-уведомление в мобильное приложение Салют или СМС о том, что в квартире произошла протечка.

Как управлять системой

Интеграция с российской платформой умного дома Sber позволяет управлять системой дистанционно — с помощью мобильного приложения Салют или голосом с помощью умных устройств Sber с виртуальным ассистентом.

Например, при отъезде из квартиры можно удаленно в приложении активировать сценарий «Я уехал в отпуск», и вода автоматически перекроется. А по возвращении можно также заранее включить подачу воды. Если интернет дома по каким-то причинам отключится, система будет работать автономно и в любом случае перекроет воду при обнаружении протечки.

При покупке системы можно получить скидку 40% на страхование квартиры или дома от СберСтрахования.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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