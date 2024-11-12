СберСити: место для жизни по-новому
В одном из самых экологически чистых и престижных мест на западе Москвы Сбер строит умный город — СберСити. Редактор Домклик побывала на территории нового района и увидела, как идет строительство СберСити, осмотрела первый жилой квартал В10 и шоурум и ознакомилась с технологиями, которые делают жизнь местных жителей комфортнее.
В 2012 году территория Рублёво-Архангельского стала частью Москвы в рамках проекта по расширению. Сбербанк стал единственным акционером Рублево-Архангельского.
Пять лет назад правление Сбербанка утвердило стратегию развития СберСити. Подготовка инженерной инфраструктуры стартовала в 2019 году, а строительство первых жилых объектов в 2022 году. Территория застройки — 461 га. К 2032 году здесь будет построено 5 млн кв. м недвижимости. Сейчас в разных стадиях работы находится 1,5 млн кв. м недвижимости.
В СберСити можно доехать от станции метро «Строгино» или МЦД «Павшино» на бесплатном автобусе. Найти такие автобусы просто, они брендированные. Расписание маршрутов опубликовано в телеграм-канале СберСити. На территории нового района уже есть навигация, автобусные остановки и готовые дороги.
Путь от «Строгино» на автобусе занял примерно 15 минут. Кварталы стоят в отдалении от оживленной дороги, окруженные парками, лесными массивами и заповедниками, прудом и Москвой-рекой, а потому здесь достаточно спокойно, словно за городом. Суетливости добавляют лишь работы вокруг: территория СберСити активно застраивается, но есть уже готовые дома с первыми жителями.
Оказываясь здесь, складывается ощущение небольшого и обособленного города в городе: со своим ландшафтом, архитектурой и инфраструктурой. В СберСити открыт шоурум, где представлены полноразмерные квартиры четырех собственных классов домов — Balanced, Optimum, Advanced и Superb. Здесь можно познакомиться с различными планировочными решениями и применяемыми технологиями.
Мне показали готовый дом в квартале В10, который состоит из двух классов Balanced и Optimum. Он уже практически полностью заселен. Это невысокий дом с приятным оформлением, в приглушенных тонах. Непривычно, что вокруг дома аккуратно и спокойно: вокруг нет шумных общественных пространств и хаотичной парковки, свойственных многим жилым дворам и новостройкам. Дело в проектировании придомового пространства: жилой двор B10 находится в задней части дома, а не вокруг. А для автомобилей предусмотрен подземный паркинг на 88 машин, также есть гостевые места вдоль дороги.
Рядом строятся еще пять жилых кварталов, детский сад и школа. Как уточнили в пресс-службе, открытие детского сада запланировано на второй квартал 2025 года, а школы — на сентябрь 2026-го.
Безопасность
Чувство безопасности, особенно в своем доме, пожалуй, самый важный аспект для спокойной жизни. Охраняемая территория, вход только для жителей, камеры видеонаблюдения в подъездах, в лифте, на этажах; домофоны с камерой и другие системы безопасности повышают ощущение порядка и спокойствия. Часто вопросами установки видеонаблюдения жители многоквартирных домов занимаются постфактум, уже столкнувшись с неприятными историями. И нередко даже в дома с домофонами проникают незнакомые люди.
С возможностями дома меня знакомит представитель СберСити. По его словам, кварталы защищены интеллектуальной системой безопасности. Например, во дворе уже предустановлена система распознавания автомобильных номеров и мотометок, а в доме система видеонаблюдения. Недалеко от дома стоит автомобиль — в нем находятся сотрудники службы быстрого реагирования. Они следят за безопасностью местных жителей и быстро помогут в случае непредвиденной ситуации.
Дверь в подъезд оборудована специальным устройством. Войти можно только по пропускам, одноразовому пин-коду, Face ID и другим идентификаторам. Так что пройти в подъезд я могу только вместе с представителем СберСити.
Общее пространство первого этажа сильно отличается от привычных нам подъездов и, скорее, напоминает стильный холл офиса. Это уютное место с креслами, столиком, растениями, диджитал-панелью. Через нее можно оставить заявку управляющей компании или получить актуальную информацию о доме и СберСити. Мне показывают небольшое устройство на стене: используя его, жители могут менять температуру в общественных пространствах, например, прибавить, если прохладно, и наоборот.
Как человек, который чуть ли не живет «на доставках», я подмечаю специальные боксы, в которых курьеры могут оставить вещи и продукты, если их неудобно встретить сразу. Это комфортно и самим курьерам, ведь им не нужно подниматься на этаж. А еще не придется называть коды от домофонов в подъезд или на этаже — курьера можно впустить в специальном мобильном приложении.
Двигаясь по коридорам дома, я замечаю, что с каждым шагом над нами загораются лампочки. Как объясняет представитель СберСити, в доме установлены датчики движения, поэтому он как бы «понимает», куда идет человек, и включает свет по ходу движения.
Мы проходим в пространство, где жители могут оставить коляски, велосипеды, самокаты и другие предметы. Скорее всего, это решает проблему с захламленностью на этажах, и не нужно докупать кладовки. Но если кому-то из жителей будет недостаточно места для хранения, есть 113 кладовых.
На первом этаже еще расположены общественные уборные, в которых есть кнопки вызова персонала на случай экстренной ситуации и поручни — для людей пожилых и с ограниченными возможностями здоровья. Для любителей домашних животных есть лапомойки, где питомцев можно помыть после прогулки. Такая забота вызывает удивление. Кажется, такого в многоквартирном доме многие еще не видели.
Экономия ресурсов
Умные технологии в СберСити помогают ответственно относиться к ресурсам окружающей среды и использовать электричество, тепло- и холодоснабжение по потребностям каждого жителя.
Во всех квартирах предустановлено комплексное решение «умный дом», которое связывает квартиру, дом и прилегающую территорию. В систему загружены заранее созданные сценарии. Например, сценарий «Я дома» активирует датчики движения и включает освещение, которое автоматически адаптируется под время суток; запускает подогрев полов и климатические системы в комнатах и на кухне. Сценарий «Ухожу» выключает свет во всех комнатах, переводит теплый пол и климат в экономный режим.
Благодаря этому жители могут экономить на коммунальных платежах, а ресурсоснабжающие организации не вырабатывают электроэнергию и тепло впустую.
Безбарьерная среда
Чтобы передвигаться было удобно абсолютно всем, территория СберСити спроектирована как единое полотно. То есть входы в подъезды и здания находятся на уровне земли, на тротуарах предусмотрены понижения и удобные сходы, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями здоровья и семей с колясками.
Помимо этого, входные двери в подъезд можно открыть с помощью телефона. Кнопки лифта, управления светом и электронный консьерж расположены на удобной высоте для людей разного роста. А домофоны настроены так, чтобы люди с нарушением слуха могли комфортно разговаривать.
Снижение вреда для экологии
Возведение любого объекта рядом с зеленым массивом и рекой — большая ответственность. На это эксперт СберСити отвечает, что строительство нового района ведется в поле, поэтому волноваться за вырубку деревьев не нужно. Кроме того, жилые кварталы создаются с идеей о том, чтобы приумножить хорошее и снизить воздействие на окружающую среду.
Представитель объясняет, что при строительстве еще очищается большой участок Москвы-реки, расположенный на территории умного города. По нему курсирует техническое судно — земснаряд, которое очищает воду от ила и мусора, углубляет дно и формирует береговую линию, подготавливая место для создания уютной набережной с инфраструктурой для водного спорта.
Судно собирает, а затем передает все отложения водоема в специальное очистное сооружение по трубопроводу. Вода фильтруется и отправляется обратно в водоём, а сухой остаток отправляется на перерабатывающий завод. Там его делят на токсичные и не токсичные: биологические отложения утилизируются на полигонах, а то, что можно использовать, перемешивается с обычным грунтом. В результате грунт насыщается минеральными веществами и потом используется для озеленения территории СберСити. Получается ситуация «win-win».
В дополнение в акваторию реки выпустили свыше 200 тысяч мальков — для экологического баланса, отметил представитель СберСити.
На территории СберСити будут высажены порядка 10 тысяч деревьев, и скоро появится собственный парк. В целом парки, скверы, бульвары, зеленые зоны займут территорию площадью более 150 га, уточнили в пресс-службе проекта.
Еще один фактор, снижающий воздействие на экологию района, — сеть энергоцентров вместо централизованной котельной. На верхних этажах зданий установлены источники энергии, к каждому подключены несколько домов. Энергоцентры позволяют избавиться от большой котельной на территории, магистральных тепловых сетей и высотных дымовых труб. Чтобы вредных выбросов было меньше, они оснащены системой удаления дыма.
Любой транспорт — рядом
Сейчас прямо на территории идет строительство новой станции метро «Рублево-Архангельское». Открытие нового метро поможет добираться до любой точки Москвы и пригорода еще удобнее и быстрее.
Кроме того, на территории умного города появится одноименная остановка сети речных электротрамваев, рассказали в пресс-службе. Водный маршрут свяжет СберСити с другими районами столицы.
Для тех, кто перемещается на автомобиле, предусмотрены три выезда: на Ильинское, Новорижское и Рублевское шоссе. До центра Москвы резиденты смогут добраться за 30 минут.
Приятные бонусы
Мы вышли во внутренний двор. Он отделён от общей территории и стройки живой изгородью из деревьев и кустарников. Во дворе есть скамейки, игровые зоны для детей. Удобно, что прямо здесь можно зарядить телефон. Те, кто пересел с привычных автомобилей на электрокары, еще оценят быстрые зарядки для электромобилей рядом с домом.
Как рассказывает представитель СберСити, авторские ландшафтные решения В10 напоминают флору Карелии: насыпные холмы, хвойные растения, разноуровневое озеленение, приближенное к естественному природному рельефу. Рядом с В10 расположен рукотворный парк и ручей с водными каскадами. Более 2 000 тонн натурального камня для этого ручья – шунгита – специально привезли из Карелии. Локация станет одной из главных достопримечательностей и точек притяжения в парке.
Кстати, во дворе нет мусорных контейнеров, порой довольно яркий штрих жилых дворов некоторых ЖК. В ответ представитель показывает инлеты — это специальные приёмные устройства вакуумной системы мусороудаления. Внешне они напоминают привычные пункты для раздельного сбора отходов.
Работает это так: я выбрасываю мусор, по подземным трубопроводам он доставляется в специальные контейнеры, где затем происходит сортировка. Это делает двор и прилегающую территорию чистой и решает сразу несколько задач: нет неприятных запахов и больших мусорных баков, происходит сортировка отходов, нет мусоровозов.
Представитель СберСити обращает внимание на прогулочные дорожки, которые имеют специальное экологическое покрытие: оставаясь твердым, оно пропускает воду в дождливую погоду.
Двор — не единственное общественное пространство в доме. В квартале B10, как и в других домах СберСити, есть коворкинги и террасы, открытые для всех жителей. На одной террасе удалось побывать: отсюда открывается красивый вид на Москву-реку, парк, ручей и строящийся умный город. Сидя в удобном кресле, можно дать себе отдохнуть и полюбоваться.
Задумка и идея СберСити впечатляет масштабами и амбициями. Но большое всегда строится из мелочей. Когда дело касается дома и уюта, всем хочется легкости, простоты, защищенности и продуманности. На примере только одного дома понятно, что жители СберСити фактически не столкнутся с проблемами, которые часто встречаются в других многоквартирных домах.
С одной стороны, создание СберСити именно таким продиктовано новыми стандартами жизни и запросами городских жителей, которые меняются и становятся требовательнее. Хочется больше уединения, тишины, экономии, наше отношение к дому и природе становится ответственнее. С другой стороны, кажется, что среда СберСити тоже воспитывает. Здесь не хочется мусорить, шуметь, портить то, что сделано. Хочется больше ценить то, что нас окружает, и жить по-новому.
В СберСити будут проживать более 65 тыс. жителей. Полностью проект будет реализован в 2032 году. Помимо жилых домов, здесь возводится большой офисный кластер на 70 тысяч рабочих мест, поликлиники, детские сады, школы, филиалы университета. Все нужное для комфортной жизни, образования, работы, досуга и отдыха.
Шикарные преспективы только в перед не шагу назад!!!
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Прекрасная содержательная статья! Замечательный проект, который включает в себя всё необходимое для комфортного и уютного проживания. Высокие технологии и масштаб продуманности всех деталей потрясает воображение! ЖК СберСити - умный город в городе!
Анастасия Р.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.