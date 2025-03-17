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Сбер запустит «Семейную ипотеку» под 2% в Республике Тыва

Дата публикации: 17 мар 2025
Сбер запустит «Семейную ипотеку» под 2% в Республике Тыва

С 18 марта Сбер запускает льготную ипотечную программу «Семейная ипотека» в Республике Тыва на новостройки и дома от застройщиков. Минимальная ставка по ней составит 2%.

Максимальная сумма кредита — до 6 млн руб., первоначальный взнос — от 20,1%, срок кредита — до 30 лет.

Клиенты смогут получить льготную ипотеку на приобретение готового или строящегося жилья в новостройке, а также на строительство жилого дома с аккредитованным банком подрядчиком с применением эскроу-счетов. При этом недвижимость должна находиться на территории Республики Тыва.

Льготная программа доступна:

  • семьям с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет;
  • семьям с двумя и более детьми до 18 лет.

Подать заявку можно будет онлайн на Домклик.

Подробные условия программы появятся чуть позже. Следите за новостями на сайте журнала и в Telegram-канале.

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Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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