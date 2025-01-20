Новые штрафы для собственников недвижимости в 2025 году
Рассказываем вместе с экспертами, как поменяются размеры штрафов для собственников и арендаторов недвижимости и за какие нарушения начнут штрафовать в 2025 году.
Нарушение правил пожарной безопасности
«С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила, которые устанавливают ответственность для владельцев жилья. В частности, за нарушение правил пожарной безопасности, такие как блокировка пожарного люка на балконе, хранение легковоспламеняющихся материалов в квартире или изменение направления открытия входной двери предусмотрен штраф в размере до 15 000 руб.», — рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Демина.
Если по вине собственника возгорится общедомовое имущество, он обязан восстановить его за свой счёт.
Неуплата налога с продажи недвижимости
С начала 2025 года в России заработала прогрессивная шкала налогообложения. Подробно о том, как меняются ставки для продавцов жилья, мы рассказали в статье: «Налог с продажи недвижимости в 2025 году: что изменится».
Теперь для физических лиц предусмотрена пятиуровневая система налоговых ставок, напомнил управляющий партнёр «Юридической компании "ЭНСО"» Алексей Головченко. Так:
- доход до 2,4 млн руб. в год облагается налогом по ставке 13%;
- доход от 2,4 млн до 5 млн руб. включительно по ставке 15%;
- для более высоких доходов предусмотрены ставки до 22%.
Доходом при этом считается сумма от продажи всего имущества за год (в том числе, например, автомобиля).
Вслед за этим в новом году повысились штрафы за неуплату налогов.
В случае умышленной неуплаты НДФЛ на продавца недвижимости может быть наложен штраф в размере 40% от суммы налога, пояснила адвокат Московской коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Демина.
Таким образом штраф за неуплату налога с продажи жилья вырос в 2 раза, добавил Алексей Головченко.
Самовольная замена батареи
В 2025 году собственники также могут получить штраф в размере 800 руб., если решат самостоятельно заменить радиаторы в квартире.
«Перед проведением таких работ необходимо согласовать их с местными органами власти, поскольку это может повлиять на систему отопления всего дома. В случае протечки и повреждения имущества соседей в результате самовольной установки, собственнику придётся восстановить систему отопления за свой счёт и компенсировать ущерб соседям», — пояснила адвокат Московской коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Демина.
Нарушение правил эксплуатации газового оборудования
Штраф за нарушение правил эксплуатации газового оборудования с января вырос до 15 000 руб. Ранее максимальный штраф по этой статье составлял 2 000 руб.
«За что могут оштрафовать: за просроченный срок эксплуатации газового оборудования — максимальный срок эксплуатации газовой плиты не должен превышать 20 лет. За нарушение правил расположения газовой плиты — плита может находиться только в специально отведённом месте. За ограничение допуска специалистов, привлечение неквалифицированных лиц для ремонта или диагностики», — рассказал Алексей Головченко.
Штраф за неиспользование земельного участка
С 1 марта 2025 года вступает в силу статья 85.1 Земельного кодекса, которая вводит штраф за неиспользование земельных участков.
«Сами штрафы за неиспользование земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, введены ещё 10 лет назад, в 2015 году. Их размер с тех пор остался неизменным: для граждан — до 1,5% от кадастровой стоимости участка, для должностных лиц — до 2%, для организаций — до 5%. А вот обязанность собственника использовать земельный участок в течение определённого срока не была установлена законодательно, хотя и являлась непременным условием применения "штрафной" нормы. Теперь же обязанность освоения участка из состава земель населённых пунктов в течение 3 лет прямо указана в п. 2 ст. 85.1 Земельного кодекса РФ», — рассказал советник юридической фирмы INTELLECT Илья Абрамов.
Список мероприятий и признаков, которые указывают на то, что землю не освоили, установит правительство. Но ранее Росреестр пояснил, что входит в понятие «освоение». Мы привели эти правила в статье.
Размер штрафа для граждан составит 20 000 руб. Однако, по словам эксперта, есть вопрос: как будет определяться, используется участок или нет.
«Согласно п. 5 ст. 85.1 ЗК РФ признаки неиспользования земельных участков устанавливаются постановлением Правительства РФ, которое на данный момент ещё не принято. Зато опубликован его проект, и он содержит предельно абстрактные формулировки, которые неизбежно повлекут их расширительное толкование и произвольное правоприменение <...> Тем не менее эти изменения не являются основанием для лишения права собственности на неиспользуемые земельные участки, хотя подобные "пугалки" в публичном поле приходилось видеть уже не раз. А вот наложение штрафа вполне вероятно», — отметил Абрамов.
Как их искать будут и как изымать, если например земля в снт? Собственник не появляется годами при изъятии кому переходить земля если она на территории снт и правопреемник обязан платить ежегодные взносы
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