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Петербуржцам могут дать возможность тратить маткапитал на остекление балконов

Дата публикации: 22 янв 2025
Петербуржцам могут дать возможность тратить маткапитал на остекление балконов

Региональный материнский капитал в Санкт-Петербурге предлагают разрешить направлять на установку окон, дверей и остекление балконов. Такой законопроект прошел первое чтение в Заксобрании города.

Поправки вносятся в закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». За принятие документа проголосовали 49 депутатов.

Согласно проекту, региональный маткапитал можно будет потратить на изготовление, доставку и установку или замену оконных блоков, входных дверей, остекление балконов и лоджий в жилье на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Между тем действующий закон уже дает право использовать маткапитал, размер которого в 2025 году составляет 213,2 тыс. руб., на капитальный ремонт жилья.

Материалы по теме:

Как получить региональный материнский капитал

Материнский капитал
Новости
Законы и регулирование рынка
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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