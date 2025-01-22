Петербуржцам могут дать возможность тратить маткапитал на остекление балконов
Региональный материнский капитал в Санкт-Петербурге предлагают разрешить направлять на установку окон, дверей и остекление балконов. Такой законопроект прошел первое чтение в Заксобрании города.
Поправки вносятся в закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». За принятие документа проголосовали 49 депутатов.
Согласно проекту, региональный маткапитал можно будет потратить на изготовление, доставку и установку или замену оконных блоков, входных дверей, остекление балконов и лоджий в жилье на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Между тем действующий закон уже дает право использовать маткапитал, размер которого в 2025 году составляет 213,2 тыс. руб., на капитальный ремонт жилья.
Как получить региональный материнский капитал
Вы можете оставить первый.