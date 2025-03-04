Более половины россиян вложили бы деньги в недвижимость
Наиболее предпочтительным инструментом для инвестирования у россиян оказалась покупка недвижимости. Такой ответ дали 51% опрошенных граждан. Об этом говорится в исследовании ДОМ.РФ и ВЦИОМ.
Еще 19% считают подходящим вариантом золото и драгоценные камни, 16% — вклады, 15% — приобретение авто. Наименее популярными инструментами оказались криптовалюта (9%), акции и облигации (8%), а также валюта (7%).
Как рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, в последние несколько лет половина россиян заявляют, что при наличии крупной суммы потратили бы ее на жилье. По его словам, большинство респондентов (65%) хотели бы купить недвижимость для себя и своей семьи, около трети — для сдачи в аренду, 4% — для перепродажи.
Результаты опроса также показали, что 60% граждан считают вложение денег в недвижимость выгоднее банковского вклада, несмотря на высокие ставки по депозитам. Кроме этого, аналитики выяснили, что в текущих условиях 55% россиян выбрали бы аренду жилья, нежели его покупку в ипотеку. Причем среди молодежи таких респондентов больше: 73% в возрасте 18-24 лет и 66% в возрасте 25-34 лет.
Телефонный опрос проводился с 6 по 8 января 2025 года. В нем участвовали 1,6 тыс. респондентов от 18 лет по всей России.
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